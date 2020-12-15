Погода на 15 грудня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні у вівторок, 15 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду, місцями опади.

На Заході країни очікується хмарна погода. Температура вдень 0°…4°, вночі -2°…0°.

У північних регіонах також хмарно, а в Сумській і Чернігівській областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Стовпчики термометрів покажуть -1°…1°.

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У Центрі України також температура приматиметься на рівні -1°…1°. У Дніпропетровській та Полтавській областях пройде мокрий сніг.

У східних областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура вдень -1°…1°, вночі 0°…-2°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до досить теплої погоди, хоч і хмарної. Стовпчики термометрів вдень покажуть 2°…5°, а вночі 0°…2°.

Прогноз погоди в Україні на грудень 2020

Цьогоріч погода у грудні 2020 в Україні буде сніжною таморозною.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура становитиме від -3° до +2°, що дещо вище за середні значення багатьох останніх років.

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