Погода на 15 грудня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні у вівторок, 15 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду, місцями опади.
На Заході країни очікується хмарна погода. Температура вдень 0°…4°, вночі -2°…0°.
У північних регіонах також хмарно, а в Сумській і Чернігівській областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Стовпчики термометрів покажуть -1°…1°.
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У Центрі України також температура приматиметься на рівні -1°…1°. У Дніпропетровській та Полтавській областях пройде мокрий сніг.
У східних областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура вдень -1°…1°, вночі 0°…-2°.
Жителям південних регіонів варто приготуватися до досить теплої погоди, хоч і хмарної. Стовпчики термометрів вдень покажуть 2°…5°, а вночі 0°…2°.
Прогноз погоди в Україні на грудень 2020
Цьогоріч погода у грудні 2020 в Україні буде сніжною таморозною.
За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура становитиме від -3° до +2°, що дещо вище за середні значення багатьох останніх років.
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