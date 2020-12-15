У США виявили перший випадок коронавірусу серед диких тварин

У США виявили коронавірус у дикої норки, яка опинилась на фермі у штаті Юта. Раніше там були виявлені випадки коронавірусної інфекції серед тварин, що там вирощувались.

У ветеринарній службі США зазначили, що такий прецедент вказує про можливість захворювання на Covid-19 у диких тварин, хоча й на інший штам (Sars-Co-V2). Це підсилює необхідність здійснення нагляду за дикою природою.

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Про подібні випадки на норкових фермах вже було відомо, але не було доказів про передачу інфекції між норками поза межами ферм.

Коронавірус у норок

В середині листопаду у Данії знищили усі норкові ферми, через зафіксовані випадки зараження коронавірусом у тварин.

Усіх норок було вибраковано на 284 з 1 100 ферм, які вирощують тварин у країні. Під підозрою перебувають ще 25 норкових господарств, зазначило відомство.

Пізніше повідомили, що уряд хоче перепоховати норок, яких вбили через коронавірус, тому що їхні могили можуть завдати шкоди навколишньому середовищу. Адже така кількість мертвих тіл, близько 10 тис. тонн у двох величезних могилах, може отруїти ґрунт і ґрунтові води.

Джерело: BBC