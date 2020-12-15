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Факти / Lifestyle
Віталій Плахта |

Виглядає непогано: Ілон Маск пограв у Cyberpunk 2077

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск увірвався в інтернет-дискурс на тему нової відеогри CD Projekt Red під назвою Cyberpunk 2077.

Маск зізнався, що у нього була можливість “трохи” пограти в гру.

Мільярдер відзначив гарну візуальну складову гри, заявивши, що Cyberpunk 2077 “виглядає непогано”.

– Обрав кочівника – тому початок був досить повільним, але потім гра швидко набрала обертів. Здавалося, що майже всі у Steam грали в Cyberpunk в ці вихідні, – написав Маск.

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Скарги від гравців

Розмови про довгоочікувану гру не вщухають в соцмережах, зокрема через безліч скарг на помилки і збої в Cyberpunk 2077 від гравців.

У понеділок, 14 грудня, CD Projekt Red вибачилася і запропонувала відшкодування вартість гри геймерам, які розчаровані продуктивністю гри.

Фото: Dreamstime

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