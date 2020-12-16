День ангела – Варвари (17 грудня): привітання та прекмети

День ангела Варвари відзначають 17 грудня. За однією із версій, ім’я Варвара походить від грецького слова барбарос – іноземець.

Цього дня згадують святу великомученицю Варвару, яка вважається покровителькою морів, військових, шахтарів, ремісників, торговців і мандрівників.

День Варвари: чого не можна робити

У День Варвари не можна прати, білити, місити глину, прясти і займатися домашніми справами. 17 грудня діє Різдвяний пост, тобто слід їсти тільки дозволені страви, а це були каші та пісний борщ.

Цього дня можна вишивати, оскільки, за легендою, Варвара була вмілою рукодільницею і вишила ризи самому Ісусові.

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Прикмети на день Варвари

Здавна вважалось, якщо 17 грудня на деревах іній, буде врожай на фрукти. А якщо небо вночі вкриють зорі — буде холодна зима, якщо небо тьмяне — на тепло.

Також вважалось, що не слід спати допізна цього дня, бо хто заспить на Варвару, буде сонливим увесь рік. Якщо горобці збираються зграйками на деревах і голосно цвірінчать — на теплу зиму.

Привітання з Днем ангела Варвари у картинках:

Привітання з Днем ангела Варвари у віршах:

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел-покровитель!

***

Ім’я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро – найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім’я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем Ангела!

***

Ви, Варвара – душка мила,

Люба наша і красива!

Ім’я гарне, просто клас,

Ці вітання лиш до Вас!



***

Сьогодні Варвара для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка-шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.



***

Ти Варвара наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!



***

У День святої Варвари прийміть щирі побажання добробуту. Нехай її ім’я, як символ мужності та віри, оберігає Вас, а краса нашого світу, яка вона так любила, додає краси душі, радує своєю чистотою і яскравими фарбами.

***

Вітаю з Днем святої Варвари і від душі бажаю міцної віри і благих діянь, вірних цілей і світлої надії, чистої любові й щирої поваги, доброї допомоги небес і справжнього щастя життя.

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У календарі свят на грудень 2020 чимало важливих дат.

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