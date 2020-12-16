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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

День ангела Варвари: прекмети, листівки з привітаннями

День ангела Варвари відзначають 17 грудня.  За однією із версій, ім’я Варвара походить від грецького слова барбарос – іноземець.

Цього дня згадують святу великомученицю Варвару, яка вважається покровителькою морів, військових, шахтарів, ремісників, торговців і мандрівників.

День Варвари: чого не можна робити

У День Варвари не можна прати, білити, місити глину, прясти і займатися домашніми справами. 17 грудня діє Різдвяний пост, тобто слід їсти тільки дозволені страви, а це були каші та пісний борщ.

Цього дня можна вишивати, оскільки, за легендою, Варвара була вмілою рукодільницею і вишила ризи самому Ісусові.

ЧитайтеПравославний календар 2021: церковні свята, пости й поминальні дні

Прикмети на день Варвари

Здавна вважалось, якщо 17 грудня на деревах іній, буде врожай на фрукти. А якщо небо вночі вкриють зорі — буде холодна зима, якщо небо тьмяне — на тепло.

Також вважалось, що не слід спати допізна цього дня, бо хто заспить на Варвару, буде сонливим увесь рік. Якщо горобці збираються зграйками на деревах і голосно цвірінчать — на теплу зиму.

Привітання з Днем ангела Варвари у картинках:

День ангела – Варвари (17 грудня): привітання та прекмети

День ангела – Варвари (17 грудня): привітання та прекмети

День ангела – Варвари (17 грудня): привітання та прекмети

День ангела – Варвари (17 грудня): привітання та прекмети

День ангела – Варвари (17 грудня): привітання та прекмети

Привітання з Днем ангела Варвари у віршах:

***

В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел-покровитель!

***

Ім’я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро – найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім’я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!
Вітаю з Днем Ангела!

***

Ви, Варвара – душка мила,
Люба наша і красива!
Ім’я гарне, просто клас,
Ці вітання лиш до Вас!

***

Сьогодні Варвара для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка-шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.

***

Ти Варвара наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!

***

У День святої Варвари прийміть щирі побажання добробуту. Нехай її ім’я, як символ мужності та віри, оберігає Вас, а краса нашого світу, яка вона так любила, додає краси душі, радує своєю чистотою і яскравими фарбами.

***

Вітаю з Днем святої Варвари і від душі бажаю міцної віри і благих діянь, вірних цілей і світлої надії, чистої любові й щирої поваги, доброї допомоги небес і справжнього щастя життя.

***

У календарі свят на грудень 2020 чимало важливих дат.

Найважливіша з них – 25 грудня – Різдво Христове, яке принесе українцям додатковий вихідний.

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