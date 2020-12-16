День святого Миколая 2020 – дата

День святого Миколая 2020 випадає на суботу 19 грудня. Це свято присвячене одному із найбільш шанованих святих у християнстві.

Саме 19 грудня помер святитель Миколай. У народі також кажуть Микола зимовий.

У III-IV рр. н.е жив Микола Чудотворець. З самого дитинства він багато молився і читав. Коли його батьки померли, він віддав всі їхні речі нужденним.

За своє життя захищав християнство та боровся з язичництвом.

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Свято Миколая відкриває різдвяні і новорічні урочистості. Саме цього дня у багатьох містах України запалюють новорічну ялинку.

Традиційно свято відзначається з ярмарками і гуляннями, концертами та благодійними заходами.

Свята у грудні

У календарі свят на грудень 2020 чимало важливих дат.

Найважливіша з них – 25 грудня – Різдво Христове, яке принесе українцям додатковий вихідний.