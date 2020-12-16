День Святого Миколая 2020: традиції та історія свята

День святого Миколая настане зовсім скоро – 19 грудня. Він традиційно відкриває низку новорічних та різдвяних свят. Цього дня в українських містах запалюють ялинки, а діти знаходять солодощі під подушкою, які приносить святий Миколай.

Історія і традиції Дня святого Миколая – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Історія Дня святого Миколая

День святого Миколая присвячений одному із найшанованіших святих у християнстві. Микола Чудотворець був римським священиком грецького походження. Він жив у III-IV століттях і здійснив багато чудес як за життя, так і після своєї смерті.

Святий народився в багатій родині в грецькій колонії Патара у малоазійській римській провінції Лікія. Він із самого дитинства вирізнявся непохитною вірою в Бога і добрими вчинками. Ще дитиною він проводив багато годин за молитвами. Коли батьки святого Миколая померли, всі речі він роздав бідним і нужденним.

За легендою, Миколай одного разу допоміг родині бідного вдівця, у якого було три дочки-безприданниці. Їх ніхто не хотів брати заміж. Тоді Миколай врятував дівчат від ганьби і нещасної долі. Одного разу вночі він поклав під вікна дому мішечок із золотими монетами і так допоміг молодим дівчатам влаштувати свою долю. Добрі справи Миколая не залишилися непоміченими. Місцеві жителі обрали його своїм єпископом.

Перші згадки про вшановування Миколая з’явилися в VI столітті, коли імператор Юстиніан I звів у Константинополі церкву. Пізніше поклонятися святому почали в багатьох християнських країнах – Греції, Італії, Німеччині, Україні. У нашій країні на честь святого назвали місто Миколаїв.

Традиції на день святого Миколая

19 грудня Святий Миколай приносить усім дітям, які слухали батьків і весь рік поводилися добре, солодкі подарунки. Вважається, що за непослух замість подарунків діти можуть отримати різки або вугіллячко.

Друга традиція на 19 грудня пов’язана з новорічними та різдвяними святами. Традиційно цього дня в містах запалюють ялинки і відкривають святкові ярмарки та фестивалі.

Це свято відзначають у колі сім’ї за святковим столом. Раніше було заведено збиратися великими компаніями, веселитися, запрягати коней і кататися селом, щоб дізнатися, наскільки слизький сніг випав. На жаль, ця весела традиція залишилася в минулому.

В Україні існував звичай окропляти господарство святою водою. У свято також люди завжди просили про гарний урожай і про те, щоб Чудотворець вберіг від лиха, хвороб та негараздів.

Прикмети на День святого Миколая

Щоб весь наступний рік був щасливим, на День святого Миколая в 2020 році дотримуйтесь таких прикмет:

не лихословте і не сваріться, щоб не втратити своє щастя;

просіть прощення, якщо когось образили, і самі прощайте образи;

робіть 19 грудня хороші справи, але не для себе, а для інших. Вважається, що якщо не допомогти бідним і нужденним, ви самі будете сім років зазнавати збитків.

На День святого Миколая люди здавна спостерігали за погодою. Якщо 19 грудня тепло, травень буде теплим. Якщо на деревах з’явився іній, можна чекати на гарний урожай хліба.

Раніше Факти ICTV розповідали, як написати святому Миколаю листа, щоб він обов’язково виконав усі бажання і приніс процвітання в ваш дім.