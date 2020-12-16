Через складну ситуацію з коронавірусом і карантинні заходи ліпше уникати людних супермаркетів і ТРЦ у пошуках продуктів і подарунків. Безпечніше скористатися послугою доставки додому, яка буде доступна навіть у новорічну ніч.

Факти ICTV зібрали список сервісів, завдяки яким можна замовити продукти і подарунки з доставкою додому.

Через карантин майже всі мережі харчування, піцерії та ресторани, а також магазини подарунків створили або ж розвинули власну службу доставки. На Новий рік більшість піцерій, суші-барів і ресторанів доставлять клієнтові свої продукти. Залежно від суми доставка буде платною або безкоштовною.

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Де замовити піцу:

Mister Cat;

Domino’s Pizza;

Pizza 33 City-Cafe.

Де замовити суші:

Sushi-Time;

Рис&Риба;

Сушия.

Де замовити бургер:

Mr.Grill;

Burger Farm;

The Burger.

Крім того, є посередники, які довезуть їжу практично з будь-якого закладу.

Сервіси доставки їжі:

Eda.ua;

Glovo;

Raketa;

Екіпаж сервіс;

Royal Service.

Так само можна замовити і подарунки.

Сервіси доставки подарунків:

Glovo;

Kabanchik.ua;

iPost;

Вodo;

Dimex.

Частина сервісів працюють цілодобово, деякі не приймають замовлення вночі. Детальну інформацію про те, з якими закладами та магазинами вони працюють і за яким графіком, можна знайти на офіційному сайті кожного з них.

Доставка продуктів додому

Через карантин українці почали частіше користуватися послугами доставки продуктів додому. Факти ICTV зібрали найкращі сервіси для цього.

Детальніше про сервіси доставки продуктів додому читайте в нашому матеріалі.