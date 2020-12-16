Через складну ситуацію з коронавірусом і карантинні заходи ліпше уникати людних супермаркетів і ТРЦ у пошуках продуктів і подарунків. Безпечніше скористатися послугою доставки додому, яка буде доступна навіть у новорічну ніч.
Факти ICTV зібрали список сервісів, завдяки яким можна замовити продукти і подарунки з доставкою додому.
Через карантин майже всі мережі харчування, піцерії та ресторани, а також магазини подарунків створили або ж розвинули власну службу доставки. На Новий рік більшість піцерій, суші-барів і ресторанів доставлять клієнтові свої продукти. Залежно від суми доставка буде платною або безкоштовною.
Читайте: У період запуску безкоштовно: у Києві запустили доставку їжі Bolt Food
Де замовити піцу:
- Mister Cat;
- Domino’s Pizza;
- Pizza 33 City-Cafe.
Де замовити суші:
- Sushi-Time;
- Рис&Риба;
- Сушия.
Де замовити бургер:
- Mr.Grill;
- Burger Farm;
- The Burger.
Крім того, є посередники, які довезуть їжу практично з будь-якого закладу.
Сервіси доставки їжі:
- Eda.ua;
- Glovo;
- Raketa;
- Екіпаж сервіс;
- Royal Service.
Так само можна замовити і подарунки.
Сервіси доставки подарунків:
- Glovo;
- Kabanchik.ua;
- iPost;
- Вodo;
- Dimex.
Частина сервісів працюють цілодобово, деякі не приймають замовлення вночі. Детальну інформацію про те, з якими закладами та магазинами вони працюють і за яким графіком, можна знайти на офіційному сайті кожного з них.
Доставка продуктів додому
Через карантин українці почали частіше користуватися послугами доставки продуктів додому. Факти ICTV зібрали найкращі сервіси для цього.
Детальніше про сервіси доставки продуктів додому читайте в нашому матеріалі.