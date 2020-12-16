Подарунки на Новий рік 2021: ідеї презентів

Незабаром Новий 2021 рік, багато хто починає готувати подарунки рідним і друзям заздалегідь. Факти ICTV зібрали для вас найкращі ідеї новорічних подарунків, які точно порадують ваших близьких і принесуть зимовий настрій!

Фотосесія в подарунок

Що може бути кращим за теплі спогади, які залишаться з вами назавжди у фотографіях? Щоб по-справжньому здивувати ваших близьких, можна подарувати сертифікат на проведення фотосесії. Фотографа, студію, стиль та тему ви можете обрати самостійно. Це може бути сімейна фотосесія, чуттєва лавсторі чи індивідуальне знімання мрії.

Підібрати фотографа можна на будь-який бюджет і смак, однак якщо ви хочете, щоб фотосесія відбулась в період зимових свят, варто починати підготовку вже зараз, адже студії вже почали продавати бронювання на новорічні локації.

Домашній декор

У багатьох Новий рік асоціюється з домашньою атмосферою і родинним теплом, це відчуття можна доповнити, подарувавши новорічний декор, який створить затишок. Кашеміровий плед с зимовим принтом, запашні новорічні свічки, різдвяні прикраси, ялинковий вінок, яскрава гірлянда або інші приємні дрібнички порадують близьких і принесуть святкову атмосферу в будь-яку оселю. Головне – підібрати декор зі смаком і від щирого серця.

Зимові аксесуари

Набір зимових аксесуарів підійде тим, хто хоче зігріти своїх близьких взимку. Елегантні довгі рукавички можна доповнити стильним шарфом, теплі кумедні рукавиці – милим капелюшком або домашніми уггами, комбінацій десятки. Можна створити унікальний подарунок для батьків, друзів, маленьких дітей чи вашої другої половинки.

Прикраси для новорічного столу

Якщо ви бажаєте зробити пам’ятний і корисний подарунок, можна подарувати набір святкових скатертин чи тематичного посуду. Зараз в магазинах або в інтернеті можна знайти набір столового декору на будь-який бюджет, від класичного комплекту різдвяної скатертини і мереживних серветок до ексклюзивних канделябрів і столового срібла. Такий подарунок слугуватиме дуже довго і нагадуватиме про вас кожного Нового року.

Набір для глінтвейну

Якщо ви йдете в гості до друзів і не бажаєте дарувати банальну пляшку вина, можна доповнити її спеціальними келихами для глінтвейну, а також прянощами, спеціями і запашним медом, щоб разом приготувати цей святковий новорічний напій. Такий подарунок чудово підійде для святкування Нового року в компанії друзів і посиденьок біля каміну.

Спортивний подарунок

Новий рік – час почати щось нове, тож прихильники активного відпочинку із задоволенням опанують новий вид спорту, про який завжди мріяли. Не обов’язково дарувати абонемент в тренажерну залу, набагато цікавіше подарувати можливість спробувати щось нове, наприклад, урок балету, стрибок з парашутом чи скай-джампінг.

Солодкий подарунок

Всі мріють повернутися в дитинство і відчути новорічну казку, а допоможе в цьому скринька святкових солодощів. Це можуть бути заварні тістечка, класичні пряники, традиційний різдвяний кекс, еклери чи безе. Головне – святкова подача і новорічне оформлення подарунка.

Якщо той, кому ви готуєте презент, не любить солодке, ви можете замовити для нього смачний набір екзотичних фруктів, горіхів чи будь-яких інших ласощів.

Символ року

2021 – рік Бика, доречним і зворушливим буде подарувати символ прийдешнього року. Це може бути скарбничка, м’яка іграшка, прикраса, аксесуар, подушка – на що вистачить вашої фантазії. Головне – вкласти в подарунок душу, і тоді він обов’язково принесе удачу!

Ексклюзивна ялинкова іграшка

Якщо ви хочете вкласти частинку себе в подарунок і зробити його унікальним, можна підібрати або навіть зробити власноруч гарну ялинкову іграшку. В інтернеті знайдуться не тільки майстер-класи зі створення прикрас, а й набори для створення і розпису новорічних куль.

Квитки в зимову казку

Щоб остаточно зануритися в зимову казку, можна подарувати квитки на якийсь цікавий захід. Поціновувачам сучасного мистецтва підійдуть квитки на модерн-балет чи стендап-шоу, а тим, хто більше полюбляє класику, варто влаштувати похід в оперу чи театр.