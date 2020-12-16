Погода на Новий рік буде досить теплою. Зараз синоптики запевняють, що сніг навряд чи буде.

Завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, що похолодання прийде після 20 грудня, проте потім у країну повернеться потепління.

На Новий рік морози повинні залишити Україну.

– На Новий рік хвиля холоду повинна відійти, і в період переходу від одного року до іншого можливо навіть зростання температури. Повинні бути позитивні значення. Можуть бути слабопозитивні температури, але морозу не має бути, – зазначила Мартазінова.

Також вона додала, що ймовірність опадів на Новий рік досить низька.

Прогноз погоди на Новий рік зробив і народний синоптик Леонід Горбань.

27-29 грудня сніг випаде, але його покрив буде тонкий і довго не лежатиме.

Перед Новим роком синоптики попереджають про рясні дощі. Так, 30 грудня може випасти до 2-4 міліметрів опадів.

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Ймовірно, відлига триватиме аж до Різдва, хоча сніг на початку січня теж буде.

З 7 до 12 січня повітря прогріється до +5 градусів, але вже з 13 січня на Україну чекає чергове похолодання – до 5 градусів морозу.

Погода в Україні на грудень

Народні синоптики також зробили прогноз на погоду на грудень. В Україні початок зими буде досить теплим, проте потім таки прийде похолодання.

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