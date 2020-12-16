Повний місяць у січні 2021 року припадає на кінець місяця. Він настане о 19:16 у четвер, 28 січня. Світило буде знаходитися у фазі знаку Лев.

Повний місяць може негативно впливати на людей, зокрема загострювати чутливість та емоційність.

Що не можна робити у повний місяць у січні

Повний місяць – доволі складний період для людей. Астрологи радять уникати ухвалення важливих рішень, складних хірургічних операцій та сварок. У повний місяць варто відмовитися від таких речей:

хірургічних операцій;

подорожей та тривалих поїздок;

започаткування нових справ.

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Місячний календар на 2021 рік

Місячний календар на 2021 рік передбачає багато сприятливих днів для ухвалення важливих рішень. Детальний календар не тільки вкаже, коли буде вдалий день, а й допоможе побудувати плани.

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