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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Привітання подрузі з днем народження – листівки, вірші та проза

День народження подруги – важливий день, адже це свято дорогої вам людини. Подруга – це та, хто завжди поруч, з ким можна годинами говорити телефоном і залишатися близькими навіть на відстані.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем народження подрузі, щоб ви потішили теплими словами дорогу вам людину.

Привітання з днем народження у картинках

привітання з днем народження подрузі

привітання з Днем народженння подрузі у картинках

з Днем народження подрузі

листівки з Днем народження подрузі

картинки з Днем народження подрузі

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Привітання з днем народження подрузі у віршах і прозі

***

Подруженько! Хай роки плинуть тихо,
Життя буяє весело навкруг,
Нехай ніколи в нім не буде лиха,
Хай квітне доля, як весняний луг!

Тебе я з днем народження вітаю!
За дружбу щиру дякую тобі,
Всі мрії твої збудуться, я знаю,
Будь гарна, як природа навесні!

***

Весела, сяюча, вродлива,
Як квітка, ніжна та красива,
Зі святом, подружко, вітаю,
Шалених почуттів бажаю!

Краси та щастя тобі зичу!
Бо щастя дуже тобі личить.
Кохання, успіхів, достатку,
Хай буде скрізь усе в порядку!

***

Подружко моя, вітаю
З днем народження тебе,
Нехай янгол-охоронець
По життю завжди веде.

Будь щаслива і кохана,
В сили вір завжди свої,
Хай усе тобі вдається,
Мрії збудуться твої.

***

Зі святом, дорогенька подружко! Бажаю тобі світла і добра, краси та наснаги! Нехай кожен день життя буде наповненим яскравими емоціями, теплими стосунками, приємними сюрпризами. Квітни, твори, кохай!

***

Подруга мила моя, з днем народження тебе! Бажаю, щоб нігті не ламалися, волосся не сіклося, колготки не рвалися, а ноги вели дорогою щастя.

Церковний календар свят на грудень 2020

Останній місяць зими має чимало важливих днів. У грудні святкують великомучениці Варвари, святителя Миколая Чудотворця, а також католицьке Різдво.

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