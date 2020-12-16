День народження подруги – важливий день, адже це свято дорогої вам людини. Подруга – це та, хто завжди поруч, з ким можна годинами говорити телефоном і залишатися близькими навіть на відстані.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем народження подрузі, щоб ви потішили теплими словами дорогу вам людину.

Привітання з днем народження у картинках

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Привітання з днем народження подрузі у віршах і прозі

***

Подруженько! Хай роки плинуть тихо,

Життя буяє весело навкруг,

Нехай ніколи в нім не буде лиха,

Хай квітне доля, як весняний луг!

Тебе я з днем народження вітаю!

За дружбу щиру дякую тобі,

Всі мрії твої збудуться, я знаю,

Будь гарна, як природа навесні!

***

Весела, сяюча, вродлива,

Як квітка, ніжна та красива,

Зі святом, подружко, вітаю,

Шалених почуттів бажаю!

Краси та щастя тобі зичу!

Бо щастя дуже тобі личить.

Кохання, успіхів, достатку,

Хай буде скрізь усе в порядку!

***

Подружко моя, вітаю

З днем народження тебе,

Нехай янгол-охоронець

По життю завжди веде.

Будь щаслива і кохана,

В сили вір завжди свої,

Хай усе тобі вдається,

Мрії збудуться твої.

***

Зі святом, дорогенька подружко! Бажаю тобі світла і добра, краси та наснаги! Нехай кожен день життя буде наповненим яскравими емоціями, теплими стосунками, приємними сюрпризами. Квітни, твори, кохай!

***

Подруга мила моя, з днем народження тебе! Бажаю, щоб нігті не ламалися, волосся не сіклося, колготки не рвалися, а ноги вели дорогою щастя.

Церковний календар свят на грудень 2020

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