Подарунки на Католицьке Різдво – коли і що дарувати

Католицьке Різдво святкують 25 грудня, в 2020 році воно припадає на п’ятницю, тому буде цілих три вихідні. Святкування починається зі сходом першої вечірньої зорі і триває протягом восьми днів. У ці дні католики згадують святих.

Ще є достатньо часу, щоб придумати, що подарувати на католицьке Різдво, та вибрати традиційний презент.

Свічки

Свічки – один з найпопулярніших традиційних різдвяних подарунків, адже це – символ свята. Найкраще обрати ароматизовані свічки з цікавим декором. Вони не лише наповнять кімнату приємним ароматом, а і додадуть затишку.

Солодощі

Різноманітні смаколики – це завжди хороша ідея для подарунку. Перед Різдвом їх можна придбати на ярмарках – у тематичних упаковках.

Також можна спробувати приготувати самостійно печиво різної форми, гарно запакувати та подарувати у комплекті з чаєм чи какао.

Сантони

Сантони – це фігурки Йосипа, Марії, ясел і новонародженого Ісуса Христа, які вважаються одним з традиційних подарунків на Різдво.

Раніше їх виготовляли вручну з глини. Зараз можна знайти як глиняні, так і керамічні варіанти. Багато різних фігурок можна також придбати на новорічних ярмарках.

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Теплі речі

Ще одним популярним подарунком на Різдво є теплі речі, адже попереду ще два місяці зими. Можна обрати теплий светр, різдвяні шкарпетки, шарфи, шапки чи рукавички.



Також можна зібрати “зігріваючий набір”: теплий плед, какао і печиво до нього.

Перед тим, як обирати подарунок, подумайте про інтереси людини, її захоплення та вподобання. Купуйте те, що вона реально буде використовувати.

Календар свят на грудень 2020

Крім католицького Різдва, в грудні на українців чекає ще низка великих церковних свят.

Серед них – дні пам’яті святих Катерини, Андрія, Варвари, Сави та Миколи. В останній день місяця громадяни країни традиційно зустрічають Новий рік.

Докладний календар церковних свят на грудень 2020 дивіться на Фактах ICTV.