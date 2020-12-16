У середу, 16 грудня, синоптики прогнозують сніг тільки на Сході України, на решті території країни буде хмарно, але без опадів.

На дорогах – ожеледиця.

Температура повітря у північних областях протягом доби – від -1 до +1.

На Півдні вночі близько 0, а вдень до +4, у Центрі -1 +2.

У західних областях очікується в діапазоні від +1 до +5, в східних – близько 0 градусів.

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У Києві сьогодні без опадів, температура -1 +1.

Прогноз погоди в Україні на грудень 2020

Цьогоріч погода у грудні 2020 в Україні буде сніжною та морозною.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, середня місячна температура становитиме від -3 до +2 градусів. Це трохи вище за середні значення багатьох останніх років.