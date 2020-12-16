Телеграм не працює – стався збій

У роботі додатка Telegram стався збій. Користувачі України та інших країн почали скаржитись на проблеми в роботі.

Це випливає з даних сайту Downdetector, який відстежує роботу сервісів.

Месенджер почав відновлювати роботу близько 15.50.

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Більшість користувачів скаржаться, що не можуть підключитися до месенджер, ще частина повідомила, що не можуть надіслати повідомлення.

Вранці 16 грудня користувачі також спостерігали проблеми з доступом до Telegram, але тоді неполадки швидко усунули.

Найбільше скарг надійшло від користувачів з європейських держав і низки країн Латинської Америки.