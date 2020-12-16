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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В YouTube, Telegram і WhatsApp зафіксували збої в роботі

У середу, 16 грудня, спостерігаються проблеми у роботі месенджера WhatsApp.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector, який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.

Найбільше скарг надійшло від користувачів з європейських держав і низки країн Латинської Америки.

Близько 96% користувачів WhatsApp, які повідомили про збої, не можуть підключитися до сервера.

В YouTube, Telegram і WhatsApp зафіксували збої в роботі

Також проблеми спостерігаються в роботі відеохостингу YouTube. У 61% користувачів не програються відеоролики, ще 34% мають проблеми під час завантаження веб-сайту, а 4% не можуть зайти на свою сторінку відеохостингу.

В YouTube, Telegram і WhatsApp зафіксували збої в роботі

Крім того, є проблеми в роботі месенджера Telegram. 86% користувачів скаржаться на відсутність можливості приєднатися до сервісу, а 13% – не можуть надіслати повідомлення.

В YouTube, Telegram і WhatsApp зафіксували збої в роботі

Збій у роботі усіх сервісів Google

14 грудня стався збій у роботі Google. Однак сам пошуковий Google працював.

Згідно з карткою Downdetector, сервіси Google також зазнали збою у Польщі, Великій Британії, Італії, Іспанії, Бельгії, Німеччині, Данії, у США.

Фото: Depositphotos

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