В YouTube, Telegram і WhatsApp зафіксували збої в роботі

У середу, 16 грудня, спостерігаються проблеми у роботі месенджера WhatsApp.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector, який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.

Найбільше скарг надійшло від користувачів з європейських держав і низки країн Латинської Америки.

Близько 96% користувачів WhatsApp, які повідомили про збої, не можуть підключитися до сервера.

Також проблеми спостерігаються в роботі відеохостингу YouTube. У 61% користувачів не програються відеоролики, ще 34% мають проблеми під час завантаження веб-сайту, а 4% не можуть зайти на свою сторінку відеохостингу.

Крім того, є проблеми в роботі месенджера Telegram. 86% користувачів скаржаться на відсутність можливості приєднатися до сервісу, а 13% – не можуть надіслати повідомлення.

Збій у роботі усіх сервісів Google

14 грудня стався збій у роботі Google. Однак сам пошуковий Google працював.

Згідно з карткою Downdetector, сервіси Google також зазнали збою у Польщі, Великій Британії, Італії, Іспанії, Бельгії, Німеччині, Данії, у США.