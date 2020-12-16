Як правильно загадати бажання на Новий рік 2021

Скоро настане довгоочікуваний Новий рік 2021. Він пройде під знаком білого металевого Бика і, за прогнозами астрологів, принесе багато позитивних змін.
Читайте: 2021 рік кого за східним календарем
Як правильно загадати ваші заповітні бажання на Новий рік, щоб вони здійснилися, – читайте в матеріалі Фактів ICTV. Ми пропонуємо десять найкращих способів, які працюють.
10 найкращих способів загадати бажання на Новий рік, щоб воно збулося
- Візьміть олівець і аркуш паперу. В останні секунди року, що минає, напишіть заповітне бажання і спаліть папірець. Попіл розчиніть у келиху шампанського і випийте його. Якщо встигнете так загадати бажання до настання Нового року, воно здійсниться.
- Коли гості доп’ють шампанське, покладіть листок із бажанням у порожню пляшку, закоркуйте її та відправте до шафи. Обов’язково візуалізуйте мрії, наприклад, уявляйте, як повертаєтеся в новий дім, якщо мрієте про купівлю квартири. Багато з тих, хто пробував такий спосіб, кажуть, що все збувається!
- Коли підете спати в новорічну ніч, напишіть на дванадцяти аркушах дванадцять заповітних бажань. Уранці першого січня, одразу як прокинетеся, витягніть один папірець. Те, що там написано, обов’язково здійсниться у 2021 році.
- В останні секунди року, що минає, запаліть бенгальський вогник і в цю секунду загадайте бажання. Іскорки ніби розпилять вашу заповітну мрію до її якнайшвидшого здійснення.
- Оберіть красиву новорічну листівку та напишіть ваше бажання. Якщо ви, наприклад, мрієте відвідати Азію, можна взяти листівку із зображенням однієї з азійських країн. Збережіть цю листівку як талісман або надішліть її до Лапландії Санта-Клаусу.
- Створіть візуальне втілення вашого бажання. Якщо мрієте про нову машину, виготовте красиві картинки із зображенням цього авто. Якщо хочете вийти заміж, одягніть ляльку в костюм нареченої. Цими атрибутами прикрасьте будинок. Візуалізуючи наші бажання на Новий рік, ми наближаємо їх здійснення.
- Оберіть найкрасивішу новорічну свічку. Опівночі запаліть полум’я й над ним проговоріть бажання, немов посилаєте свої думки у Всесвіт. Залиште свічку горіти на всю ніч. Якщо вона догорить до кінця, бажання здійсниться.
- Вважається, що опівніч – це особливий момент, наповнений магічною силою й космічною енергією. Встаньте на стілець рівно о дванадцятій годині та подумки уявіть, як ваше бажання здійснилося. Що краще ви візуалізуєте вашу мрію, то більше шансів, що вона здійсниться.
- Цей спосіб загадати бажання на Новий рік підійде рукодільницям. Вишийте на серветці або святковій сукні ваше бажання. Достатньо зробити кілька стібків із малюнком або словами. Опівночі візьміть вишивку в руку і скажіть бажання вголос. Тільки-но годинник проб’є дванадцяту, запийте шампанським.
- Використовуйте новорічну ялинку, щоб загадати бажання. Напишіть його на папері і сховайте в коробочку. Повісьте її на ялинку. За кілька хвилин до Нового року зніміть коробочку, візьміть її в ліву руку і проговоріть: Коробочка, зберігаєш ти мою таємницю, і це невипадково, нехай моє бажання стане реальністю. Коли годинник проб’є дванадцяту, дістаньте листок із бажанням, викиньте його в кватирку, а саму коробочку повісьте назад на ялинку.
Щоб порадувати ваших рідних, друзів і близьких у новорічну ніч, підготуйте подарунки. Креативні ідеї – у матеріалі Фактів ICTV.