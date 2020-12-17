Epic Games Store розпочав святкову роздачу ігор, під час якої геймери можуть отримати безкоштовні ігри щодня з 17 грудня до 2021 року.

Починаючи з 17 грудня, Epic Games через Epic Games Store буде пропонувати знижки до 75% на ігри, і цього разу замість звичайної пропозиції зі знижкою в $10 компанія оголосила акцію 15 днів безкоштовних ігор.

Кожна гра буде доступна безкоштовно тільки певний час, однак після завантаження залишиться вашою назавжди.

Уже нині можна завантажити Pillars of Eternity та Tyranny.

Читайте: Виглядає непогано: Ілон Маск пограв у Cyberpunk 2077

Як завантажити безкоштовну гру в Epic Games Store

Усе, що вам потрібно, це зареєстрований обліковий запис Epic, для отримання якого потрібно тільки ввести адресу електронної пошти і обрати пароль.

Крім того, щоб отримати ці відеоігри, необхідно увімкнути двохфакторну аутентифікацію.