17 грудня – День ангела Уляни. Етимологія цього популярного імені досить складна. За однією з версій, це альтернатива імен Юлія і Юліанна, які мають римське коріння і означають та, яка належить до роду Юлія.

Власниці імені дуже товариські, спостережливі і завжди прагнуть відкривати щось нове для себе. Уляни часто дуже добрі, що може бути як плюсом, так і мінусом, адже цією рисою іноді користуються навколишні.

В іменини Уляни 17 грудня Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і листівках.

Читайте: Різдво і День ЗСУ: календар свят на грудень 2020

Привітання з Днем ангела Уляни в СМС

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Нехай доля частіше готує

Улі приємні подарунки.

Будь кохана та щаслива,

Не знати тобі смутку.

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Улі побажаю настрою,

Щоб посмішкою сяяли очі.

Нехай присвячують тобі вірші.

Щастя тобі жіночого!

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Оптимізм і світло в імені твоєму,

Улечко, Уляно, пісні тобі співаємо.

Щастя, любові та довголіття

Цього дня тобі бажаємо.

Привітання з Днем ангела Уляни у листівках

Календар церковних свят до кінця року

17 грудня іменини також святкує Варвара.

Цей день вважається одним з великих церковних свят місяця.

Докладніший календар церковних свят на грудень 2020 дивіться на Фактах ICTV.