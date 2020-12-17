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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Уляни – найкращі привітання з іменинами в СМС і листівках

17 грудня – День ангела Уляни. Етимологія цього популярного імені досить складна. За однією з версій, це альтернатива імен Юлія і Юліанна, які мають римське коріння і означають та, яка належить до роду Юлія.

Власниці імені дуже товариські, спостережливі і завжди прагнуть відкривати щось нове для себе. Уляни часто дуже добрі, що може бути як плюсом, так і мінусом, адже цією рисою іноді користуються навколишні.

В іменини Уляни 17 грудня Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і листівках.

Читайте: Різдво і День ЗСУ: календар свят на грудень 2020

Привітання з Днем ангела Уляни в СМС

***

Нехай доля частіше готує
Улі приємні подарунки.
Будь кохана та щаслива,
Не знати тобі смутку.

***

Улі побажаю настрою,
Щоб посмішкою сяяли очі.
Нехай присвячують тобі вірші.
Щастя тобі жіночого!

***

Оптимізм і світло в імені твоєму,
Улечко, Уляно, пісні тобі співаємо.
Щастя, любові та довголіття
Цього дня тобі бажаємо.

Привітання з Днем ангела Уляни у листівках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Календар церковних свят до кінця року

17 грудня іменини також святкує Варвара.

Цей день вважається одним з великих церковних свят місяця.

Докладніший календар церковних свят на грудень 2020 дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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