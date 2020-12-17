17 грудня – День ангела Уляни. Етимологія цього популярного імені досить складна. За однією з версій, це альтернатива імен Юлія і Юліанна, які мають римське коріння і означають та, яка належить до роду Юлія.
Власниці імені дуже товариські, спостережливі і завжди прагнуть відкривати щось нове для себе. Уляни часто дуже добрі, що може бути як плюсом, так і мінусом, адже цією рисою іноді користуються навколишні.
В іменини Уляни 17 грудня Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і листівках.
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Привітання з Днем ангела Уляни в СМС
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Нехай доля частіше готує
Улі приємні подарунки.
Будь кохана та щаслива,
Не знати тобі смутку.
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Улі побажаю настрою,
Щоб посмішкою сяяли очі.
Нехай присвячують тобі вірші.
Щастя тобі жіночого!
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Оптимізм і світло в імені твоєму,
Улечко, Уляно, пісні тобі співаємо.
Щастя, любові та довголіття
Цього дня тобі бажаємо.
Привітання з Днем ангела Уляни у листівках
Календар церковних свят до кінця року
17 грудня іменини також святкує Варвара.
Цей день вважається одним з великих церковних свят місяця.
Докладніший календар церковних свят на грудень 2020 дивіться на Фактах ICTV.