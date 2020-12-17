День ангела Варвари (17 грудня): привітання та значення імені

День ангела Варвари святкують 17 грудня. Загалом дівчата з таким іменем відзначають свої іменини декілька разів на рік, зокрема 11 січня, 7 березня, 5 квітня, 18 липня.

17 грудня День ангела Варвари святкують на честь великомучениці Варвари Іліопольської.

У перекладі з давньогрецької мови ім’я означає чужа, дикунка. За іншою версією, воно має індоєвропейське походження та означає подвійний захист, оскільки корінь вар перекладається як захист.

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Власниці цього імені мають життєрадісний характер. Зазвичай вони активні, позитивні, добрі та веселі. Також Варварам притаманні нерішучість, слабкість та водночас терпіння та впертість.

З одного боку, ці дівчата мають достатньо вольовий характер та є дещо злопам’ятними, проте з іншого боку, можуть бути мрійницями.

У сімейному житті їм потрібен терплячий обранець, який зможе змиритись з мінливим характером Варвари.

Привітання з Днем ангела Варвари у прозі:

Варваро, вітаємо з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде лише радість, щастя та позитив. Бажаємо, щоб твій ангел-охоронець оберігав тебе та направляв на правильний шлях!

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З Днем ангела, Варваро! Безмежного щастя, великого кохання, життєвих перемог та постійного злету.

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З іменинами! Варваро, залишайся завжди красивою, доброю, чуйною, веселою, благородною та щирою. Бажаємо тобі жіночого щастя, міцного здоров’я, вірної удачі та незмінного кохання.

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Варваро, вітаю з Днем ангела! Нехай крила, подаровані тобі ангелом-охоронцем, не дадуть тобі впасти, а несуть лише вверх до перемог.

Привітання з Днем ангела Варвари у СМС:

З іменинами, Варваро!

Будь щасливою завжди!

Посмішок у житті багато,

Й низки світлих та щасливих днів.

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Варваро, з іменинами вітаємо!

Щастя, радості бажаємо,

Негаразди хай підуть,

А удача не залишить.

***

З Днем ангела, Варваро!

З іменинами тебе.

Щастя ми тобі бажаємо,

Вірних друзів біля тебе.

І кохання безмежного.

Привітання з Днем ангела Варвари у листівках:

Календар церковних свят на грудень

У календарі церковних свят на грудень 2020 налічується багато важливих дат. Одна з найважилвіших – Миколая Чудотворця (19 грудня). Він вважається опікуном воїнів, водіїв і тих, хто подорожує, допомагає бідним у скруті та є покровителем дітей, студентів, моряків, торговців і лучників.

25 грудня – Різдво. Цього дня католики святкують народження Ісуса Христа, який, за віруваннями християн, посланий Богом у світ для спасіння людства.