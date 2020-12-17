День працівників державної виконавчої служби: привітання зі святом

День працівника державної виконавчої служби співробітники відзначають щорічно 17 грудня. Свято з’явилось в Україні у 2009 році, коли третій президент Віктор Ющенко підписав відповідний указ.

Раніше Державна виконавча служба була самостійним центральним органом виконавчої влади, але в 2015 році приєдналась до Міністерства юстиції.

Основне завдання виконавчої служби – своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень, передбачених законом.

Ми зібрали найкращі привітання з Днем працівника державної служби, аби привітати представників професії з їхнім святом.

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Шановний працівник державної виконавчої служби! Вітаю з нагоди професійного свята. Бажаю високого професіоналізму, почуття відповідальності в утвердженні справедливості і законності у суспільстві, успіхів у цій нелегкій, але такій необхідній справі, міцного здоров’я, великого родинного щастя, добра та благополуччя.

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Щодня, щохвилини, довіряючи вам свої долі, громадяни розраховують, насамперед на вашу сумлінність та неупередженість.

Нехай Ваші професійні зусилля будуть винагородженні довірою і повагою громадян України! Бажаю вам професійних звершень та успіхів, творчої наснаги, міцного здоров’я, добробуту вам та вашим родинам.

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Цього дня приєднуюсь до привітань всіх працівників виконавчої служби України! Бажаю вам доброго здоров’я та успішного виконання всіх поставлених завдань! Нехай у вашій роботі завжди буде ясність і однозначність, торжество справедливості та утвердження верховенства порядку, закону і права, без чого наше життя і свобода просто неможлива. Зі святом вас!

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Хай цей святковий день принесе вам чудовий настрій, подарує оптимізм та гордість за вашу професію. Бажаю вам професійних звершень та успіхів, творчої наснаги, міцного здоров’я, добробуту вашим родинам!

Календар православних свят 2021

Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня.

У церковному календарі на 2021 рік віряни також знайдуть іншу важливу інформацію: коли Масляна, багатоденні й одноденні пости, а також – у які дні потрібно поминати померлих родичів.