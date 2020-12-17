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Факти / Lifestyle
Оксана Доротюк |

До -6 та без опадів: прогноз погоди на вихідні в Україні (КАРТА)

Погода в Україні на вихідні передбачається без опадів майже на усій території країни.

У суботу, 19 грудня, на Заході синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. Вдень температура повітря становитиме від 0°С до +5°С, вночі – від 0°С до +2°С.

На Півночі передбачається сніг, а стовпчики термометрів показуватиму від +1°С до -1°С.

У східних, центральних та південних областях буде без опадів. Вдень температура становитиме до -1°С, а вночі – до -3°С.

Читайте: Хмарно та без заморозків: погода в Україні на 17 грудня (КАРТА)

Погода на вихідні в Україні (19 грудня 2020 – 20 грудня 2020)

У неділю, 20 грудня, на усій території України буде хмарно з проясненнями та без опадів.

Температура повітря вдень коливатиметься від +5°С до -3°С, а вночі – від +1°С до -6°С.

Погода на вихідні в Україні (19 грудня 2020 – 20 грудня 2020)

Погода на Новий рік

Погода на Новий рік буде досить теплою. Зараз синоптики запевняють, що сніг навряд чи буде. За даними Укргідрометцентру, похолодання прийде після 20 грудня, проте потім у країну повернеться потепління.

На Новий рік морози повинні залишити Україну.

Джерело: Укргідрометцентр

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