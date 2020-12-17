Погода на вихідні в Україні (19 грудня 2020 – 20 грудня 2020)

Погода в Україні на вихідні передбачається без опадів майже на усій території країни.

У суботу, 19 грудня, на Заході синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. Вдень температура повітря становитиме від 0°С до +5°С, вночі – від 0°С до +2°С.

На Півночі передбачається сніг, а стовпчики термометрів показуватиму від +1°С до -1°С.

У східних, центральних та південних областях буде без опадів. Вдень температура становитиме до -1°С, а вночі – до -3°С.

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У неділю, 20 грудня, на усій території України буде хмарно з проясненнями та без опадів.

Температура повітря вдень коливатиметься від +5°С до -3°С, а вночі – від +1°С до -6°С.

Погода на Новий рік

Погода на Новий рік буде досить теплою. Зараз синоптики запевняють, що сніг навряд чи буде. За даними Укргідрометцентру, похолодання прийде після 20 грудня, проте потім у країну повернеться потепління.

На Новий рік морози повинні залишити Україну.