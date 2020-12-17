На скільки розбагатіли найбагатші люди світу за 2020 – рейтинг Forbes

За оцінками Forbes, в умовах стрімкого зростання основних фондових ринків більше 2 200 мільярдерів у світі в сукупності стали багатшими на $1,9 трлн в 2020 році.

Стан мільярдерів у світі оцінюється в $11,4 трлн, згідно з розрахунками Forbes із використанням цін на акції.

Це на 20% більше, ніж сукупні статки в $9,5 трлн на 31 грудня 2019 року.

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У кого найкращий рік

Ні у кого в світі не було кращого 2020 року, ніж у Ілона Маска, чиї статки в цьому році разюче зросли зі $110 млрд до $144,7 млрд, що зробило його другим у списку найбагатших людей у світі.

Зростання відбулося за рахунок стрімкого здорожчання акцій Tesla Motors, які зросли на 630%.

У найбагатшої людини в світі Джеффа Безоса був другий найкращий рік. Безос, статки якого становлять $182 млрд, в 2020 році став багатшим на $67,5 млрд завдяки зростанню акцій Amazon.

Найбільше заробили мільярдери цих країн у 2020: