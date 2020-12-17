Що готують на католицьке Різдво 2020: рецепти страв

Уже 25 грудня католики святкуватимуть одне з найбільших релігійних свят у році – Різдво.

Це сімейне свято, що збирає за столом всю рідню. Як і в православних традиціях, на столі має бути 12 страв — за кількістю апостолів. Але є й одна важлива відмінність — все ж на католицьке Різдво не заведено подавати м’ясо, тільки рибні страви.

Що повинно бути на столі на католицьке Різдво

Кожен продукт – символічний. На столі має бути хліб, який символізує добробут, а риба — християнство. Капуста, яблука та горіхи оберігають сім’ю від хвороби, гриби відповідають за зв’язок із померлими родичами, мак символізує родючість та багатство, а мед — допомогу сил природи.

Читайте: Календар державних свят на 2021 рік

12 страв на католицьке Різдво

Кутя

Складові

Пшениця – 1 склянка

Мак – 100 г

Волоські горіхи – 100 г

Родзинки – 100 г

Мед – 2 ст. л.

Приготування

Пшеницю варимо до готовності, але так, щоб вона не розварилася. Мак проварюємо 5-10 хвилин, відціджуємо і товчемо в ступі. Горіхи обсмажуємо на пательні, потім ламаємо на невеликі шматочки. Родзинки обдаємо окропом, воду зливаємо, перебираємо ягоди, видаливши плодоніжки. Пшеницю, мак і горіхи змішуємо з медом і родзинками.

Запечена риба з грибами

Складові

1 кг риби (наприклад, короп, судак)

200 г печериць

70 г масла

2 цибулини

1 склянка сметани

1 ст. л. борошна

100 г сиру

2 ст. л. панірувальних сухарів

спеції за смаком

сіль за смаком

свіжа зелень

Приготування:

Рибу очистьте від луски та нутрощів. Зріжте філе, покладіть на змащену маслом металеву форму та запечіть у духовці до напівготовності. Гриби почистьте, добре промийте, наріжте великими скибочками, покладіть у каструлю, додайте нарізану кружальцями цибулю, сіль, перець, 0,5 склянки води й тушкуйте до повної готовності. Рибу покрийте грибами, залийте підсоленою сметаною, змішаною з борошном. Потім густо посипте сиром, натертим на великій тертці та змішаним із сухарями. Збризніть розтопленим маслом і запікайте в духовці до утворення золотистої скоринки. Подавайте страву гарячою, прикрасивши свіжою зеленню.

Юшка з білими грибами

Складові

100 грам сушених білих грибів

1 цибулина

1 морквина

4-5 картоплин

борошно

2 зубчики часнику

зелень

сіль, перець

соняшникова олія

сметана

Приготування

Гриби замочити на ніч, вранці віджати і нарізати. Воду, в якій замочували гриби, проціджуємо. У каструлю наливаємо холодну воду, додаємо проціджену грибну воду та білі грибочки і ставимо на плиту. Тільки-но закипить, може піти піна, яку потрібно акуратно прибрати шумівкою. Зменшуємо вогонь і залишаємо варитися гриби приблизно на 30-40 хвилин. Натираємо на великій тертці моркву, картоплю чистимо і нарізаємо невеликими кубиками. Розігріваємо пательню, обсмажуємо на соняшниковій олії дрібно нарізану цибулю, потім додаємо моркву і обсмажуємо все разом приблизно 5 хвилин. Додаємо до грибів картоплю і варимо хвилин 15 на повільному вогні. Потім додаємо цибулю та моркву і продовжуємо томити юшку під закритою кришкою ще впродовж 10 хвилин. На сухій сковороді обсмажуємо 2 ст ложки борошна до світло-коричневого відтінку. Додаємо його в каструлю, перемішуємо, солимо, перчимо. Закриваємо кришкою і залишаємо настоюватися щонайменше на годину.

Вареники з капустою

Складові

Борошно – 600 г

Вода – 150 мл

Яйця – 3 шт.

Капуста квашена чи свіжа – 1 кг

Олія – 1 ст.л.

Цукор – 1 ст.л.

Цибуля – 2 шт.

Перець за смаком

Приготування

Квашену капусту віджимаємо, а свіжу чистимо, промиваємо і дрібно шаткуємо. Тушкуємо все до готовності, додавши половину олії, томатну пасту, воду або бульйон. Додаємо до капусти ледь обсмажену цибулю, сіль, цукор, все змішуємо і знову підсмажуємо, аж доки випарується волога. Із борошна, води та яєць замішуємо тісто середньої густини, розкатуємо в пласт завтовшки 2 мм і нарізаємо квадратами по 5 см. Кожен злегка змащуємо яйцем, ліпимо вареники і відварюємо їх у підсоленій киплячій воді.

Оселедець

Оселедець – 2 шт.

Вода – 1 л

Сіль – 2 ст. л.

Цукор – 2 ст. л.

Перець горошком – 10 шт.

Перець духмяний – 4-5 шт.

Гвоздика – 4-5 шт.

Лавровий лист – 2-3 шт.

Приготування

Оселедець очистити від нутрощів і добре промити. Голову краще залишити, але зябра слід видалити. Приготування розсолу. Закип’ятити воду, тільки-но вона закипить, додати сіль, цукор і спеції. Дати прокипіти 3-4 хвилини. Вимкнути вогонь і дати розсолу охолонути. Тим часом приготувати контейнер, викласти туди оселедець, залити розсолом. За бажанням покласти також ікру або молочко. Риба має полежати в розсолі за кімнатної температури 3-4 години, а потім її слід прибрати в холодильник. Молочко та ікра будуть готові через 24 години, а рибка – за 48 годин.

Пампушки

Складові

0,5 л води

50 г свіжих дріжджів

1 яйце

1 скл. цукру

щіпка солі

2 ст. л. олії

2,5 скл. борошна

Приготування

Воду підігріти приблизно до 30 градусів. Розчинити у ній дріжджі. Додати цукор та сіль, розмішати. Додати яйце, олію та борошно. Замісити м’яке тісто. Прикрити серветкою. Залишити у теплому місці на годину, щоб тісто підросло. Коли підросте, збити його рукою. Залишити ще раз підростати на 30-40 хв. Розкачуємо товщиною приблизно 1-2 см. Вирізаємо пампушки круглої форми. Залишаємо підростати ще на 30 хв. Олію для смаження наливаємо у глибоку ємність та розігріваємо. Смажимо пампушки з обох сторін по кілька хвилин до золотистого кольору і викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. Далі слід охолодити і за бажанням посипати цукровою пудрою.

Компот із сухофруктів

Складові

Сухофрукти – 250 г

Вода – 2 літри

Цукровий пісок – 150 г

Приготування