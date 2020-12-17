PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Що готують на католицьке Різдво 2020: рецепти традиційних страв

Уже 25 грудня католики святкуватимуть одне з найбільших релігійних свят у році – Різдво.

Це сімейне свято, що збирає за столом всю рідню. Як і в православних традиціях, на столі має бути 12 страв — за кількістю апостолів. Але є й одна важлива відмінність — все ж на католицьке Різдво не заведено подавати м’ясо, тільки рибні страви.

Що повинно бути на столі на католицьке Різдво

Кожен продукт – символічний. На столі має бути хліб, який символізує добробут, а риба — християнство. Капуста, яблука та горіхи оберігають сім’ю від хвороби, гриби відповідають за зв’язок із померлими родичами, мак символізує родючість та багатство, а мед — допомогу сил природи.

ЧитайтеКалендар державних свят на 2021 рік

12 страв на католицьке Різдво

Кутя

Що готують на католицьке Різдво 2020: рецепти страв

Складові

  • Пшениця – 1 склянка
  • Мак – 100 г
  • Волоські горіхи – 100 г
  • Родзинки – 100 г
  • Мед – 2 ст. л.

Приготування

  1. Пшеницю варимо до готовності, але так, щоб вона не розварилася.
  2. Мак проварюємо 5-10 хвилин, відціджуємо і товчемо в ступі.
  3. Горіхи обсмажуємо на пательні, потім ламаємо на невеликі шматочки. Родзинки обдаємо окропом, воду зливаємо, перебираємо ягоди, видаливши плодоніжки.
  4. Пшеницю, мак і горіхи змішуємо з медом і родзинками.

Запечена риба з грибами

Що готують на католицьке Різдво 2020: рецепти страв

Складові

  • 1 кг риби (наприклад, короп, судак)
  • 200 г печериць
  • 70 г масла
  • 2 цибулини
  • 1 склянка сметани
  • 1 ст. л. борошна
  • 100 г сиру
  • 2 ст. л. панірувальних сухарів
  • спеції за смаком
  • сіль за смаком
  • свіжа зелень

Приготування:

  1. Рибу очистьте від луски та нутрощів.
  2. Зріжте філе, покладіть на змащену маслом металеву форму та запечіть у духовці до напівготовності.
  3. Гриби почистьте, добре промийте, наріжте великими скибочками, покладіть у каструлю, додайте нарізану кружальцями цибулю, сіль, перець, 0,5 склянки води й тушкуйте до повної готовності.
  4. Рибу покрийте грибами, залийте підсоленою сметаною, змішаною з борошном. Потім густо посипте сиром, натертим на великій тертці та змішаним із сухарями.
  5. Збризніть розтопленим маслом і запікайте в духовці до утворення золотистої скоринки.
  6. Подавайте страву гарячою, прикрасивши свіжою зеленню.

Юшка з білими грибами

Що готують на католицьке Різдво 2020: рецепти страв

Складові

  • 100 грам сушених білих грибів
  • 1 цибулина
  • 1 морквина
  • 4-5 картоплин
  • борошно
  • 2 зубчики часнику
  • зелень
  • сіль, перець
  • соняшникова олія
  • сметана

Приготування

  1. Гриби замочити на ніч, вранці віджати і нарізати. Воду, в якій замочували гриби, проціджуємо. У каструлю наливаємо холодну воду, додаємо проціджену грибну воду та білі грибочки і ставимо на плиту.
  2. Тільки-но закипить, може піти піна, яку потрібно акуратно прибрати шумівкою. Зменшуємо вогонь і залишаємо варитися гриби приблизно на 30-40 хвилин. Натираємо на великій тертці моркву, картоплю чистимо і нарізаємо невеликими кубиками.
  3. Розігріваємо пательню, обсмажуємо на соняшниковій олії дрібно нарізану цибулю, потім додаємо моркву і обсмажуємо все разом приблизно 5 хвилин.
  4. Додаємо до грибів картоплю і варимо хвилин 15 на повільному вогні. Потім додаємо цибулю та моркву і продовжуємо томити юшку під закритою кришкою ще впродовж 10 хвилин.
  5. На сухій сковороді обсмажуємо 2 ст ложки борошна до світло-коричневого відтінку. Додаємо його в каструлю, перемішуємо, солимо, перчимо.
  6. Закриваємо кришкою і залишаємо настоюватися щонайменше на годину.

Вареники з капустою

Що готують на католицьке Різдво 2020: рецепти страв

 

Складові

  • Борошно – 600 г
  • Вода – 150 мл
  • Яйця – 3 шт.
  • Капуста квашена чи свіжа – 1 кг
  • Олія – 1 ст.л.
  • Цукор – 1 ст.л.
  • Цибуля – 2 шт.
  • Перець за смаком

Приготування

  1. Квашену капусту віджимаємо, а свіжу чистимо, промиваємо і дрібно шаткуємо. Тушкуємо все до готовності, додавши половину олії, томатну пасту, воду або бульйон.
  2. Додаємо до капусти ледь обсмажену цибулю, сіль, цукор, все змішуємо і знову підсмажуємо, аж доки випарується волога.
  3. Із борошна, води та яєць замішуємо тісто середньої густини, розкатуємо в пласт завтовшки 2 мм і нарізаємо квадратами по 5 см. Кожен злегка змащуємо яйцем, ліпимо вареники і відварюємо їх у підсоленій киплячій воді.

Оселедець

Що готують на католицьке Різдво 2020: рецепти страв

  • Оселедець – 2 шт.
  • Вода – 1 л
  • Сіль – 2 ст. л.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Перець горошком – 10 шт.
  • Перець духмяний – 4-5 шт.
  • Гвоздика – 4-5 шт.
  • Лавровий лист – 2-3 шт.

Приготування

  1. Оселедець очистити від нутрощів і добре промити. Голову краще залишити, але зябра слід видалити.
  2. Приготування розсолу. Закип’ятити воду, тільки-но вона закипить, додати сіль, цукор і спеції. Дати прокипіти 3-4 хвилини. Вимкнути вогонь і дати розсолу охолонути.
  3. Тим часом приготувати контейнер, викласти туди оселедець, залити розсолом. За бажанням покласти також ікру або молочко. Риба має полежати в розсолі за кімнатної температури 3-4 години, а потім її слід прибрати в холодильник.
  4. Молочко та ікра будуть готові через 24 години, а рибка – за 48 годин.

Пампушки

Що готують на католицьке Різдво 2020: рецепти страв

Складові

  • 0,5 л води
  • 50 г свіжих дріжджів
  • 1 яйце
  • 1 скл. цукру
  • щіпка солі
  • 2 ст. л. олії
  • 2,5 скл. борошна

Приготування

  1. Воду підігріти приблизно до 30 градусів. Розчинити у ній дріжджі. Додати цукор та сіль, розмішати. Додати яйце, олію та борошно.
  2. Замісити м’яке тісто. Прикрити серветкою. Залишити у теплому місці на годину, щоб тісто підросло.
  3. Коли підросте, збити його рукою. Залишити ще раз підростати на 30-40 хв.
  4. Розкачуємо товщиною приблизно 1-2 см. Вирізаємо пампушки круглої форми. Залишаємо підростати ще на 30 хв. Олію для смаження наливаємо у глибоку ємність та розігріваємо.
  5. Смажимо пампушки з обох сторін по кілька хвилин до золотистого кольору і викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.
  6. Далі слід охолодити і за бажанням посипати цукровою пудрою.

Компот із сухофруктів

Що готують на католицьке Різдво 2020: рецепти страв

Складові

  • Сухофрукти – 250 г
  • Вода – 2 літри
  • Цукровий пісок – 150 г

Приготування

  1. Сухофрукти промиваємо в проточній холодній воді. Після чого кладемо їх у велику каструлю, в якій будемо варити компот, і заливаємо холодною водою. Ми залишаємо сухофрукти у воді на 1-2 години, щоб вони стали м’якшими.
  2. Через півтори години зливаємо воду, в якій замочували сухофрукти, та ставимо каструлю на вогонь.
  3. Наливаємо в каструлю чисту холодну воду. Зверніть увагу, що сухофрукти не варто заливати теплою водою або окропом. Якщо ви хочете отримати справді ароматний компот, краще використовувати саме холодну воду.
  4. На середньому вогні доводимо компот до кипіння й варимо 15 хвилин.
  5. Коли сухофрукти стануть м’якими, вимикаємо вогонь і відставляємо каструлю вбік. Якщо у вас є час, накрийте каструлю кришкою.
  6. Ми залишаємо наш компот до повного охолодження, щоб сухофрукти віддали напою весь свій аромат.

Маківник

Що готують на католицьке Різдво 2020: рецепти страв

Складові

  • вода – 200 г
  • олія – 100 г
  • цукор – 100 г
  • дріжджі свіжі – 50 г
  • яйця курячі – 2 шт.
  • борошно пшеничне (скільки візьме)
  • цукор – 80-100 г
  • мак – 200-300 г
  • масло вершкове – 30 г
  • білки яєчні – 2 шт.

Приготування

  1. 100 г води, 100 г олії, 100 г цукру закип’ятити, коли охолоне, додати ще 100 г води, 50 г дріжджів, 2 яйця та борошно (консистенція має бути така, як на хліб), все ретельно вимішати, замісити тісто (головне, щоб не було надто забите) та відставити хвилин на 20-30, щоб піднялось.
  2. Переходимо до макової маси. Для початку треба запарити мак, перетерти його, після цього мак вимішати із м’яким маслом, цукром (80-100 г) та 1 білком, можна ще додати трошки ваніліну та кориці для запашного аромату (я до маси додала ще 0,5 скл. волоських горіхів, але тут вже кожен додає, що хоче на свій смак). Готово.
  3. Повертаємося назад до тіста. Треба розділити його на дві частини, щоб у подальшому приготувати два маківника. Розкачати першу частину (0,5-1 см), викласти половину макової маси, розрівняти по всій поверхні, відступаючи, звісно, від країв по 1,5-2 см, зліпити краї, щоб маса не витікала, скрутити в рулет, викласти на змащену форму, зверху маківник змастити підсолодженим білком та поставити запікати на середній вогонь на 35-40 хв. У результаті у нас має спектись два маківники.

Салат із буряком та квасолею

Що готують на католицьке Різдво 2020: рецепти страв

Складові

  • по 200 г відварених овочів — буряка, моркви, картоплі
  • стільки ж квашеної капусти
  • 1 банка консервованої червоної квасолі у власному соку
  • 1 банка маринованих шампіньйонів
  • 1 шт. ріпчастої цибулі
  • Рослинна олія (із запахом)
  • Сіль

Приготування

  1. Наріжте кубиками всі овочі.
  2. Печериці поріжте за форматом інших овочів.
  3. Цибулю подрібніть і обшпарте окропом.
  4. Із квасолі злийте сік.
  5. Змішайте всі інгредієнти і заправте салат олією, посоліть за смаком.

Короп запечений з овочами

Що готують на католицьке Різдво 2020: рецепти страв

Складові

  • Короп – 1 шт.
  • Цибуля – 5 шт.
  • Морква – 2 шт.
  • Часник – 2 зуб.
  • Лимонний сік – 2-3 ст. л.
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком
  • Рослинна олія – 2-3 ст. л.
  • Сметана – 4 ст. л.

Приготування

  1. На першому етапі приготування нам потрібно почистити рибу. Ретельно її промиваємо під водою і злегка витираємо паперовими рушниками. На спинці рибки робимо неглибокі паралельні надрізи.
  2. Після цього чистимо три цибулини і одну морквину. Нарізаємо овочі кружечками.
  3. Деко для випічки застеляємо фольгою і змащуємо рослинною олією. Викладаємо на деко нарізані овочі. Зокрема, робимо подушку з моркви та цибулі. Солимо та перчимо овочі.
  4. Поливаємо рибу лимонним соком з обох боків та всередині. Ретельно солимо та перчимо рибу, не пропускаючи жодного сантиметра. Відкладаємо рибу маринуватися.
  5. Моркву тремо на великій тертці, цибулю нарізаємо тоненькими півкільцями, а часник пропускаємо через прес в окрему ємність. Натираємо ним коропа з обох боків.
  6. В окремій ємності змішуємо натерту моркву, нарізану цибулю, трішки солі та перцю, а також столову ложку сметани. Вимішавши масу до однорідності, фаршируємо нею рибу.
  7. Відправляємо випікатися у розігріту до 180-200 градусів духовку впродовж 40 хвилин. Через зазначенй час знімаємо верхній шар фольги і запікаємо рибу ще приблизно 10 хвилин до утворення золотистої скоринки

Пряники

Що готують на католицьке Різдво 2020: рецепти страв

Складові

  • Вершкове масло – 35 г
  • Мед – 2 ст.л.
  • Молоко – 2 ст.л.
  • Цукор – 60 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 250 г
  • Сода – 1/4 ч.л.
  • Кориця – 1.5 ч.л.
  • Мускатний горіх – 1/4 ч.л.
  • Імбир – 1/4 ч.л.
  • Яєчний білок – 1/2 шт.
  • Цукрова пудра – 100 г

Приготування

  1. Вливаємо молоко у цукор, додаємо масло і мед. Підігріваємо все на слабкому вогні, аж доки цукор повністю розчиниться.
  2. Готовий сироп охолоджуємо до кімнатної температури.
  3. Борошно просіюємо з содою і прянощами, перемішуємо. Додаємо яйце, перемішуємо ще раз. Після цього вливаємо сироп і замішуємо тісто.
  4. Розкатуємо тісто до 5 мм у товщину. Вирізаємо з нього фігурки.
  5. Застеляємо деко папером для випічки, викладаємо фігурки. Випікаємо 8-12 хвилин за температури 180 градусів за Цельсієм.
  6. Для глазурі беремо половинку яєчного білка. Збиваємо його до пишної піни, всипаємо половину цукрової пудри, збиваємо аж доки білки стануть густими. Додаємо решту пудри, збиваємо ще близько хвилини.
  7. Наповнюємо пакет глазур’ю. Відрізаємо один із куточків і прикрашаємо пряники, що вже втигли охолонути.

Салат із червонокачанної капусти

Що готують на католицьке Різдво 2020: рецепти страв

Складові

  • червонокачанна капуста – 200 г
  • маленьке яблуко – 1 шт.
  • волоські або кедрові горіхи – жменя
  • сік лимона – 1/2 шт.
  • оливкова олія – 2 ст. л.
  • сіль, прянощі – за смаком

Приготування:

  1. Червонокачанну капусту помити і тонко нашаткувати. Посолити, збризнути лимонним соком.
  2. Пом’яти руками і залишити на 15 хвилин. Тим часом нарізати тонкою соломкою або натерти на великій тертці яблуко. Збризнути лимонним соком, щоб яблуко не потемніло.
  3. Волоські горіхи порубати ножем. У мисці перемішати капусту, яблуко та горіхи. Заправити оливковою олією і подавати до столу.

Також у матеріалі Факти ICTV можна знайти ідеї для подарунків на католицьке Різдво. Ще є достатньо часу, аби вибрати традиційний презент.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка