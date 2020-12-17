Що готують на католицьке Різдво 2020: рецепти страв

Уже 25 грудня католики святкуватимуть одне з найбільших релігійних свят у році – Різдво.
Це сімейне свято, що збирає за столом всю рідню. Як і в православних традиціях, на столі має бути 12 страв — за кількістю апостолів. Але є й одна важлива відмінність — все ж на католицьке Різдво не заведено подавати м’ясо, тільки рибні страви.
Що повинно бути на столі на католицьке Різдво
Кожен продукт – символічний. На столі має бути хліб, який символізує добробут, а риба — християнство. Капуста, яблука та горіхи оберігають сім’ю від хвороби, гриби відповідають за зв’язок із померлими родичами, мак символізує родючість та багатство, а мед — допомогу сил природи.
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12 страв на католицьке Різдво
Кутя
Складові
- Пшениця – 1 склянка
- Мак – 100 г
- Волоські горіхи – 100 г
- Родзинки – 100 г
- Мед – 2 ст. л.
Приготування
- Пшеницю варимо до готовності, але так, щоб вона не розварилася.
- Мак проварюємо 5-10 хвилин, відціджуємо і товчемо в ступі.
- Горіхи обсмажуємо на пательні, потім ламаємо на невеликі шматочки. Родзинки обдаємо окропом, воду зливаємо, перебираємо ягоди, видаливши плодоніжки.
- Пшеницю, мак і горіхи змішуємо з медом і родзинками.
Запечена риба з грибами
Складові
- 1 кг риби (наприклад, короп, судак)
- 200 г печериць
- 70 г масла
- 2 цибулини
- 1 склянка сметани
- 1 ст. л. борошна
- 100 г сиру
- 2 ст. л. панірувальних сухарів
- спеції за смаком
- сіль за смаком
- свіжа зелень
Приготування:
- Рибу очистьте від луски та нутрощів.
- Зріжте філе, покладіть на змащену маслом металеву форму та запечіть у духовці до напівготовності.
- Гриби почистьте, добре промийте, наріжте великими скибочками, покладіть у каструлю, додайте нарізану кружальцями цибулю, сіль, перець, 0,5 склянки води й тушкуйте до повної готовності.
- Рибу покрийте грибами, залийте підсоленою сметаною, змішаною з борошном. Потім густо посипте сиром, натертим на великій тертці та змішаним із сухарями.
- Збризніть розтопленим маслом і запікайте в духовці до утворення золотистої скоринки.
- Подавайте страву гарячою, прикрасивши свіжою зеленню.
Юшка з білими грибами
Складові
- 100 грам сушених білих грибів
- 1 цибулина
- 1 морквина
- 4-5 картоплин
- борошно
- 2 зубчики часнику
- зелень
- сіль, перець
- соняшникова олія
- сметана
Приготування
- Гриби замочити на ніч, вранці віджати і нарізати. Воду, в якій замочували гриби, проціджуємо. У каструлю наливаємо холодну воду, додаємо проціджену грибну воду та білі грибочки і ставимо на плиту.
- Тільки-но закипить, може піти піна, яку потрібно акуратно прибрати шумівкою. Зменшуємо вогонь і залишаємо варитися гриби приблизно на 30-40 хвилин. Натираємо на великій тертці моркву, картоплю чистимо і нарізаємо невеликими кубиками.
- Розігріваємо пательню, обсмажуємо на соняшниковій олії дрібно нарізану цибулю, потім додаємо моркву і обсмажуємо все разом приблизно 5 хвилин.
- Додаємо до грибів картоплю і варимо хвилин 15 на повільному вогні. Потім додаємо цибулю та моркву і продовжуємо томити юшку під закритою кришкою ще впродовж 10 хвилин.
- На сухій сковороді обсмажуємо 2 ст ложки борошна до світло-коричневого відтінку. Додаємо його в каструлю, перемішуємо, солимо, перчимо.
- Закриваємо кришкою і залишаємо настоюватися щонайменше на годину.
Вареники з капустою
Складові
- Борошно – 600 г
- Вода – 150 мл
- Яйця – 3 шт.
- Капуста квашена чи свіжа – 1 кг
- Олія – 1 ст.л.
- Цукор – 1 ст.л.
- Цибуля – 2 шт.
- Перець за смаком
Приготування
- Квашену капусту віджимаємо, а свіжу чистимо, промиваємо і дрібно шаткуємо. Тушкуємо все до готовності, додавши половину олії, томатну пасту, воду або бульйон.
- Додаємо до капусти ледь обсмажену цибулю, сіль, цукор, все змішуємо і знову підсмажуємо, аж доки випарується волога.
- Із борошна, води та яєць замішуємо тісто середньої густини, розкатуємо в пласт завтовшки 2 мм і нарізаємо квадратами по 5 см. Кожен злегка змащуємо яйцем, ліпимо вареники і відварюємо їх у підсоленій киплячій воді.
Оселедець
- Оселедець – 2 шт.
- Вода – 1 л
- Сіль – 2 ст. л.
- Цукор – 2 ст. л.
- Перець горошком – 10 шт.
- Перець духмяний – 4-5 шт.
- Гвоздика – 4-5 шт.
- Лавровий лист – 2-3 шт.
Приготування
- Оселедець очистити від нутрощів і добре промити. Голову краще залишити, але зябра слід видалити.
- Приготування розсолу. Закип’ятити воду, тільки-но вона закипить, додати сіль, цукор і спеції. Дати прокипіти 3-4 хвилини. Вимкнути вогонь і дати розсолу охолонути.
- Тим часом приготувати контейнер, викласти туди оселедець, залити розсолом. За бажанням покласти також ікру або молочко. Риба має полежати в розсолі за кімнатної температури 3-4 години, а потім її слід прибрати в холодильник.
- Молочко та ікра будуть готові через 24 години, а рибка – за 48 годин.
Пампушки
Складові
- 0,5 л води
- 50 г свіжих дріжджів
- 1 яйце
- 1 скл. цукру
- щіпка солі
- 2 ст. л. олії
- 2,5 скл. борошна
Приготування
- Воду підігріти приблизно до 30 градусів. Розчинити у ній дріжджі. Додати цукор та сіль, розмішати. Додати яйце, олію та борошно.
- Замісити м’яке тісто. Прикрити серветкою. Залишити у теплому місці на годину, щоб тісто підросло.
- Коли підросте, збити його рукою. Залишити ще раз підростати на 30-40 хв.
- Розкачуємо товщиною приблизно 1-2 см. Вирізаємо пампушки круглої форми. Залишаємо підростати ще на 30 хв. Олію для смаження наливаємо у глибоку ємність та розігріваємо.
- Смажимо пампушки з обох сторін по кілька хвилин до золотистого кольору і викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.
- Далі слід охолодити і за бажанням посипати цукровою пудрою.
Компот із сухофруктів
Складові
- Сухофрукти – 250 г
- Вода – 2 літри
- Цукровий пісок – 150 г
Приготування
- Сухофрукти промиваємо в проточній холодній воді. Після чого кладемо їх у велику каструлю, в якій будемо варити компот, і заливаємо холодною водою. Ми залишаємо сухофрукти у воді на 1-2 години, щоб вони стали м’якшими.
- Через півтори години зливаємо воду, в якій замочували сухофрукти, та ставимо каструлю на вогонь.
- Наливаємо в каструлю чисту холодну воду. Зверніть увагу, що сухофрукти не варто заливати теплою водою або окропом. Якщо ви хочете отримати справді ароматний компот, краще використовувати саме холодну воду.
- На середньому вогні доводимо компот до кипіння й варимо 15 хвилин.
- Коли сухофрукти стануть м’якими, вимикаємо вогонь і відставляємо каструлю вбік. Якщо у вас є час, накрийте каструлю кришкою.
- Ми залишаємо наш компот до повного охолодження, щоб сухофрукти віддали напою весь свій аромат.
Маківник
Складові
- вода – 200 г
- олія – 100 г
- цукор – 100 г
- дріжджі свіжі – 50 г
- яйця курячі – 2 шт.
- борошно пшеничне (скільки візьме)
- цукор – 80-100 г
- мак – 200-300 г
- масло вершкове – 30 г
- білки яєчні – 2 шт.
Приготування
- 100 г води, 100 г олії, 100 г цукру закип’ятити, коли охолоне, додати ще 100 г води, 50 г дріжджів, 2 яйця та борошно (консистенція має бути така, як на хліб), все ретельно вимішати, замісити тісто (головне, щоб не було надто забите) та відставити хвилин на 20-30, щоб піднялось.
- Переходимо до макової маси. Для початку треба запарити мак, перетерти його, після цього мак вимішати із м’яким маслом, цукром (80-100 г) та 1 білком, можна ще додати трошки ваніліну та кориці для запашного аромату (я до маси додала ще 0,5 скл. волоських горіхів, але тут вже кожен додає, що хоче на свій смак). Готово.
- Повертаємося назад до тіста. Треба розділити його на дві частини, щоб у подальшому приготувати два маківника. Розкачати першу частину (0,5-1 см), викласти половину макової маси, розрівняти по всій поверхні, відступаючи, звісно, від країв по 1,5-2 см, зліпити краї, щоб маса не витікала, скрутити в рулет, викласти на змащену форму, зверху маківник змастити підсолодженим білком та поставити запікати на середній вогонь на 35-40 хв. У результаті у нас має спектись два маківники.
Салат із буряком та квасолею
Складові
- по 200 г відварених овочів — буряка, моркви, картоплі
- стільки ж квашеної капусти
- 1 банка консервованої червоної квасолі у власному соку
- 1 банка маринованих шампіньйонів
- 1 шт. ріпчастої цибулі
- Рослинна олія (із запахом)
- Сіль
Приготування
- Наріжте кубиками всі овочі.
- Печериці поріжте за форматом інших овочів.
- Цибулю подрібніть і обшпарте окропом.
- Із квасолі злийте сік.
- Змішайте всі інгредієнти і заправте салат олією, посоліть за смаком.
Короп запечений з овочами
Складові
- Короп – 1 шт.
- Цибуля – 5 шт.
- Морква – 2 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Лимонний сік – 2-3 ст. л.
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
- Рослинна олія – 2-3 ст. л.
- Сметана – 4 ст. л.
Приготування
- На першому етапі приготування нам потрібно почистити рибу. Ретельно її промиваємо під водою і злегка витираємо паперовими рушниками. На спинці рибки робимо неглибокі паралельні надрізи.
- Після цього чистимо три цибулини і одну морквину. Нарізаємо овочі кружечками.
- Деко для випічки застеляємо фольгою і змащуємо рослинною олією. Викладаємо на деко нарізані овочі. Зокрема, робимо подушку з моркви та цибулі. Солимо та перчимо овочі.
- Поливаємо рибу лимонним соком з обох боків та всередині. Ретельно солимо та перчимо рибу, не пропускаючи жодного сантиметра. Відкладаємо рибу маринуватися.
- Моркву тремо на великій тертці, цибулю нарізаємо тоненькими півкільцями, а часник пропускаємо через прес в окрему ємність. Натираємо ним коропа з обох боків.
- В окремій ємності змішуємо натерту моркву, нарізану цибулю, трішки солі та перцю, а також столову ложку сметани. Вимішавши масу до однорідності, фаршируємо нею рибу.
- Відправляємо випікатися у розігріту до 180-200 градусів духовку впродовж 40 хвилин. Через зазначенй час знімаємо верхній шар фольги і запікаємо рибу ще приблизно 10 хвилин до утворення золотистої скоринки
Пряники
Складові
- Вершкове масло – 35 г
- Мед – 2 ст.л.
- Молоко – 2 ст.л.
- Цукор – 60 г
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 250 г
- Сода – 1/4 ч.л.
- Кориця – 1.5 ч.л.
- Мускатний горіх – 1/4 ч.л.
- Імбир – 1/4 ч.л.
- Яєчний білок – 1/2 шт.
- Цукрова пудра – 100 г
Приготування
- Вливаємо молоко у цукор, додаємо масло і мед. Підігріваємо все на слабкому вогні, аж доки цукор повністю розчиниться.
- Готовий сироп охолоджуємо до кімнатної температури.
- Борошно просіюємо з содою і прянощами, перемішуємо. Додаємо яйце, перемішуємо ще раз. Після цього вливаємо сироп і замішуємо тісто.
- Розкатуємо тісто до 5 мм у товщину. Вирізаємо з нього фігурки.
- Застеляємо деко папером для випічки, викладаємо фігурки. Випікаємо 8-12 хвилин за температури 180 градусів за Цельсієм.
- Для глазурі беремо половинку яєчного білка. Збиваємо його до пишної піни, всипаємо половину цукрової пудри, збиваємо аж доки білки стануть густими. Додаємо решту пудри, збиваємо ще близько хвилини.
- Наповнюємо пакет глазур’ю. Відрізаємо один із куточків і прикрашаємо пряники, що вже втигли охолонути.
Салат із червонокачанної капусти
Складові
- червонокачанна капуста – 200 г
- маленьке яблуко – 1 шт.
- волоські або кедрові горіхи – жменя
- сік лимона – 1/2 шт.
- оливкова олія – 2 ст. л.
- сіль, прянощі – за смаком
Приготування:
- Червонокачанну капусту помити і тонко нашаткувати. Посолити, збризнути лимонним соком.
- Пом’яти руками і залишити на 15 хвилин. Тим часом нарізати тонкою соломкою або натерти на великій тертці яблуко. Збризнути лимонним соком, щоб яблуко не потемніло.
- Волоські горіхи порубати ножем. У мисці перемішати капусту, яблуко та горіхи. Заправити оливковою олією і подавати до столу.
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