До Нового року 2021 залишилося зовсім небагато часу. Саме час діставати з горища новорічні декорації та прикрашати будинок. Новорічна ніч — це казковий час, коли в чудо вірять не тільки малюки. Навіть дорослі чекають подарунків та сподіваються, що їхні найпотаємніші мрії збудуться в наступному році.

Новорічні свята — це час довгоочікуваних подарунків та відпочинку. Знайомих можна порадувати звичайною дрібничкою або красивою річчю. Але близьким людям хочеться подарувати що-небудь цікавіше та вагоміше — наприклад, прекрасні нові спогади та позитивні емоції.

І людей, і богів підкуповує хороший подарунок, — одного разу сказав поет Овідій зі Стародавнього Риму.

Навіть якісну та виняткову річ можна купити недорого. Чи вважаєте, що вашого чоловіка вже нічим не здивувати? Ваш ресурс фантазії вичерпаний, та й що йому ще потрібно, адже у нього все і так є? Навряд чи ваш коханий погодиться з цим — приємні сюрпризи люблять всі. Який зробити подарунок чоловікові на Новий рік — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Подарунок чоловікові на Новий рік 2021

Електроніка: гаджети, телефони, техніка;

Подарункові набори аксесуарів або косметики.

Оригінальний подарунок чоловікові на Новий рік

Спогади: майстер-клас з гончарства, стрибок з парашутом, вечеря на двох;

Одяг: теплий светр із зображенням на новорічну тематику.

Цікавий подарунок на Новий рік чоловікові

Аксесуари: парасолька, гаманець, рюкзак або гравійований годинник;

Напої: витримане вино або ігристе шампанське.

Подарунок чоловікові на Новий рік: ідеї

Незвичайна річ: статуетка-копія чоловіка;

Подарунковий сертифікат: в магазин, на поїздку або іншу послугу;

Набір їжі: м’ясний набір, піца з сирними бортиками, десерти.

Ім’я, персональна фотографія або персональний підхід — найприємніші речі для кожного з нас. Як варіант можна розглянути гравіювання з ініціалами або надрукувати фотографію коханого чоловіка на презент — тоді подарунок залишить приємні емоції та запам’ятається надовго.

За великого бажання можна порадувати навіть чоловіка, у якого, здавалося б, вже є все.

Чоловіки не завжди люблять розповідати, що їм подобається, тому важливо навчитися читати між рядків — поцікавитися його захопленнями або більше слухати про його робочий день. У звичайному діалозі він може згадати річ колеги, якої немає у нього, але дуже хотілося б таку ж.

Пам’ятаєте, як в дитинстві всі чекали Новий рік тільки заради смачних цукерок в подарунковому пакеті? Думаєте, з роками бажання поласувати десертом зникає? Нічого подібного — навіть після 40 років. Пам’ятайте, що найкращий подарунок — ваша увага. Вона однозначно буде оцінена.

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