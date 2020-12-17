Свято 17 грудня 2020 – Святої Варвари, день ангела і що не можна робити

Головне свято 17 грудня у християн східного обряду – це день Святої Варвари.

З давніх часів Свята Варвара вважалася покровителькою жіночого щастя. Ікони Варвари в образі кароокої українки можна було зустріти у сільських хатах.

Також було популярним і ворожіння на Варвари: дівчатам треба було заготовлювати вишневі гілочки та ставити їх у воду. На дівчину чекало весілля, якщо гілочка зацвітала на Різдво.

Іменини 17 грудня

День ангела 17 грудня святкують Варвара, Яна, Уляна, Іван, Генадій.

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День Святої Варвари: прикмети

Сильний вітер 17 грудня означав сильне похолодання найближчими днями.

Якщо на Варвари червоний захід сонця – скоро вдарять морози.

Хмарна погода увесь день – зима буде сніжною.

Якщо на Варвари дуже чутно горобців на вулиці – на теплу зиму.

Що не можна робити у день Святої Варвари

На Святої Варвари не можна мити дзеркала, прати та прасувати одяг.

Якщо не помолитися до Варвари 17 грудня – весь наступний рік може бути нещасливим.

Церковні свята – календар на 2020 рік

Щороку, згідно з календарем церковних свят 2020, православні християни відзначають десятки пам’ятних дат.

Усі свята православного календаря поділяються на два типи: рухомі та нерухомі.

Оскільки головним святом є Великдень, саме від цього дня і залежать усі інші перехідні дати.

Крім свят, в матеріалі Фактів зібрано перелік усіх постів і поминальних днів в 2020.