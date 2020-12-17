Як прикрасити ялинку на Новий рік 2021 (ФОТО)

Ялинка – один з незамінних предметів гордості в будинку під час святкування Нового року. Зелену красуню вбирають згідно з традиціями – ялинковими іграшками, святковим “дощиком”, м’якими іграшками або солодощами.

Але у господаря Нового року 2021 металевого Бика є свої уподобання. Він допомагає тим, хто дотримується святкових ритуалів.

Якщо дотримуватись вказівок Бика, то рік здивує звершеннями. Також поліпшуватиметься сімейне та робоче спілкування – можливо, вас навіть чекає велика премія.

Тому важливо гармонійно прикрасити свій будинок та задобрити покровителя року. Як прикрасити ялинку на Новий рік – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Для оздоблення ялинки підійдуть такі кольори:

срібний;

лавандовий;

фіолетовий;

бордовий;

зелений;

синій;

білий;

бежевий;

бірюзовий.

Також Бик буде щасливий від різних прикрас з блискітками. Срібний або синій кольори будуть кращим вибором для тих, хто не любить кардинальних змін.

Наступного року популярними будуть натуральні матеріали, тому розгляньте як варіант дерев’яні дрібнички. На Новий рік прикрасити ялинку можна в класичному, скандинавському або екостилі.

Класичний стиль

Можна розглянути багато варіантів декору, але класичний стиль актуальний повсякчас. Іграшки різних розмірів будуть гармонійним доповненням до розкішної новорічної красуні – ялинки.

Важливо – великі новорічні кулі підвішуємо в нижній частині, а менші елементи – у верхній. Чудовою прикрасою стане гірлянда одного кольору, яка буде поєднуватися з іграшками.































































Як прикрасити ялинку на Новий рік 2021 / 16 фотографий

Мішура з білого кольору додасть святкового настрою та підійде до будь-якої кольорової гами. Дрібнички, зроблені власноруч, посилять відчуття затишку і комфорту в будинку.

Скандинавський стиль

Вирізняється простотою дизайну, мінімалістичною формою та світлою гамою кольорів. Натуральна ялинка точно повинна бути з невеликою кількістю новорічних декорацій. Для прикраси підійдуть іграшки білого, срібного та блакитного кольорів. Можна повісити сушені ягоди та фігурки сніговиків, оленів, сов, бантиків та зірочок.

Верхівку ялинки в скандинавському стилі не вбирають. Варто відмовитися від блискучих “дощиків” або різнобарвної гірлянди, оскільки цей стиль має свої правила. Прикрасити ялинку на Новий рік можна в стилі hand-made (дрібничками ручної роботи), поширеному в багатьох країнах.







































Як прикрасити ялинку на Новий рік 2021 / 10 фотографий

Найкращим декором для новорічної красуні стануть помпони з ниток різної колірної гами, сніжинки з паперу, іграшки з пінопласту, а також саморобні гірлянди з шишок – стане в пригоді все, що є в будинку.

Екостиль

Екостиль набирає популярності останнім часом, особливо трендовим він стане в рік металевого Бика. Іграшками з різних натуральних матеріалів прикрашають будинок, тим самим показуючи покровителю року свою прихильність до нього.































Як прикрасити ялинку на Новий рік 2021 / 8 фотографий

Наприклад, декорації з дерева, пряжі або текстилю зроблять будинок ошатним та додадуть затишку. Палички кориці, сушені ягоди та цитрусові, різні шишки, а також гірлянди з винних корків впишуться в загальний святковий вигляд вашого домашнього вогнища.

Фото: Dreamstime