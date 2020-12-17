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Факти / Lifestyle
Віталій Плахта |

Єгипет посилив вимоги до тесту на коронавірус для українців

Єгипет посилив контроль для українських туристів, які прибули з результатами ПЛР-тесту, який зроблено не єгипетською стороною.

– Від початку грудня компетентні органи Єгипту посилили контроль за достовірністю сертифікатів ПЛР-тестів, – йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в Єгипті.

Вимоги до сертифікатів ПЛР-тестів

Сертифікат повинен мати точну дату і час сдавання тесту особою;

Виданий офіційної лабораторією, зареєстрованою в державі походження документа;

Повинен містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код, що містить посилання на результат тесту на офіційному сайті лабораторії;

Не містити жодних виправлень або поправок, містити інформацію про проведений вид тесту;

Має бути обов’язково вказано, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.

Сертифікат повинен бути виданий англійською мовою, містити інформацію про особу, якій належить тест.

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Що буде, якщо зловлять з підробленим тестом

У разі виникнення сумнівів у достовірності тесту, єгипетська сторона залишає за собою право на проведення повторного тесту після прильоту.

Фото: Dreamstime

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