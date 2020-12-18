Компанія Sony Interactive Entertainment тимчасово прибрала з PlayStation Store нову відеогру Cyberpunk 2077. Однак ті гравці, що уже встигли придбати відеогру, отримають назад свої кошти.

– Ми прагнемо, щоб усі наші клієнти були задоволені своїм ігровим досвідом, тому ми повернемо гравцям усі кошти, витрачені на купівлю Cyberpunk 2077, — зазначили у компанії.

Наразі невідомо, коли Sony планує повернути відеогру до PlayStation Store.

Причиною цьому стали скарги гравців, які помітили у грі багато глюків та багів. Проблеми здебільшого виникали на старих консолях PS4 та Xbox One. У CD Projekt Red тоді пообіцяли виправити помилки у січні та лютому.

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Оновлення не зробить гру на старих консолях такою ж як на високотехнологічному ПК чи нових консолях, але це буде краще, ніж зараз.

Відеогра Cyberpunk 2077 вийшла лише 10 грудня від творців Відьмака. Вона вважалася найочікуванішою грою цього року.

Рекорд гри Cyberpunk 2077

Відеогра Cyberpunk 2077 від польської компанії встановила рекорд у перший день релізу. Їй вдалося зібрати понад 1 млн користувачів одночасно на ігровій платформі Steam.

До цього таку кількість геймерів на старті не вдавалося зібрати жодному проекту.

Джерело: PlayStation