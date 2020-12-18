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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Де зустріти Новий рік 2021 у Києві – добірка локацій та закладів

Новорічний період – це магічний час, який хочеться проводити весело, цікаво та з рідними людьми. У новорічну ніч можна прогулятися атмосферними вулицями міста, зробити пам’ятні знімки біля ялинок, відвідати цікаві локації або потішити себе вечерею в закладі.

Факти ICTV підготували добірку варіантів, де зустріти Новий рік 2021 у Києві.

Прогулянка святковими локаціями

Новорічний маршрут

У Києві розробили новорічний маршрут довжиною 8 км, на якому розміщені головні святкові локації. Прогулявшись ним, можна побачити аж три ялинки – головну новорічну ялинку на Софійвській площі, ялинку міста на Арці дружби народів та ялинку Подолу на Контрактовій площі.

Куди піти на Новий рік 2021 у Києві - маршрути

ВДНГ

На території Національного комплексу Експоцентр України діє парк-фестиваль Зимова країна на ВДНГ. Тут є ковзанка, багато цікавих локацій для фото, фудкорти з гарячими напоями та їжею.

  • зимова країна на ВДНГ
  • зимова країна на ВДНГ
  • зимова країна на ВДНГ
  • зимова країна на ВДНГ
  • зимова країна на ВДНГ
  • зимова країна на ВДНГ
  • зимова країна на ВДНГ
  • зимова країна на ВДНГ
Де зустріти Новий рік 2021 у Києві – добірка локацій та закладів / 4 фотографии

Osocor Winter Residence 

Osocor Winter Residence – це зимова країна за мотивами фільмів про Гаррі Поттера. Тут можна покататися на ковзанах під різдвяну музику, а після цього скушувати фірмові страви у місцевому ресторані. У новорічну ніч тут влаштують гуляння просто неба за участю ведучого та концерту відомої зірки.

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Топ-5 ресторанів у Києві, де зустріти Новий рік 2021

Very Well Cafe

Мережа кафе, де представлена кухня різних країн, однак найбільше в меню переважають італійські страви.

Ціни:

  • Салат Цезар – 135 грн;
  • Салат Олів’є з копченою куркою або слабосоленим лососем – 99/125 грн;
  • Паста Карбонара – 129 грн;
  • Піца Маргарита – 125 грн;
  • Качина ніжка з картопляним пюре, блакитним сиром та вишневим соусом – 169 грн;
  • Мідії запечені з вершковим соусом та сиром Пармезан – 218 грн.

Very Well Cafe

Моменти

Затишне кафе з сімейною атмосферою і стравами української та європейської кухні.

Ціни:

  • Грецький салат – 115 грн;
  • Салат Олів’є з мідіями на подушці з горохового пюре – 132 грн;
  • Паста Болоньєзе – 142 грн;
  • Піца Цезар – 167 грн;
  • Пательня з морепродуктами у вершково-винному соусі – 279 грн.
  • кафе Моменти
  • кафе Моменти
  • кафе Моменти
  • кафе Моменти
Де зустріти Новий рік 2021 у Києві – добірка локацій та закладів / 2 фотографии

Ой, мамо, це було в Тбілісі

Мережа ресторанів традиційної грузинської кухні.

Ціни:

  • Сонце у тарілці (хачапурі по-аджарськи) – 128 грн;
  • Шашлик з телятини – 100 г/100 грн;
  • Хінкалі з міксом свинини та яловичини – 72 грн (4 шт);
  • Салат з телячим язиком – 105 грн;
  • Чашушулі (тушкована телятина з томатами і цибулею) – 126 грн.

Ой, мамо, це було в Тбілісі

Ватра

Заклад харчування європейської кухні з акцентом на м’ясні страви.

Ціни:

  • Салат з тигровими креветками, авокадо та апельсиново-гірчичним соусом – 159 грн;
  • Філе-міньйон – 339 грн;
  • Свинячі реберця BBQ – 189 грн;
  • Surf &Turf бургер з подвійною котлетою з мармурової яловичини та тигровими креветками з картоплею фрі – 158 грн;
  • Слабосолений оселедець – 99 грн.

Ватра кафе

Канапа

Ресторан української кухні, де автентичні рецепти поєднуються з новітніми технологіями.

Ціни:

  • Холодець із м’яса кролика – 129 грн;
  • Салат із запеченого гарбуза, карамелізованої перловки, хурми, гарбузової пудри із трюфельно-помаранчевим соусом – 98 грн;
  • Вареники з яловичиною та свининою – 129 грн;
  • Шпундра (свиняча груднина, томлена в буряковому квасі) – 129 грн;
  • Язик з баношем та кефірним соусом – 198 грн.

Канапа

Де зустріти Новий рік в Україні

Якщо ви хочете урізноманітнити святкування Нового року 2021, чудовою ідеєю буде вечеря з рідними або невелика подорож. В Україні є багато цікавих локацій, де можна яскраво провести час та зарядитися новорічним настроєм.

Факти ICTV підготували добірку цікавих ідей, де зустріти Новий рік 2021 в Україні.

Фото: ВДНГ, Ватра,Канапа, Ой, мамо, це було в Тбілісі, Моменти, Very Well Cafe, Pexels

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