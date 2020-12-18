Новорічний період – це магічний час, який хочеться проводити весело, цікаво та з рідними людьми. У новорічну ніч можна прогулятися атмосферними вулицями міста, зробити пам’ятні знімки біля ялинок, відвідати цікаві локації або потішити себе вечерею в закладі.

Факти ICTV підготували добірку варіантів, де зустріти Новий рік 2021 у Києві.

Прогулянка святковими локаціями

Новорічний маршрут

У Києві розробили новорічний маршрут довжиною 8 км, на якому розміщені головні святкові локації. Прогулявшись ним, можна побачити аж три ялинки – головну новорічну ялинку на Софійвській площі, ялинку міста на Арці дружби народів та ялинку Подолу на Контрактовій площі.

ВДНГ

На території Національного комплексу Експоцентр України діє парк-фестиваль Зимова країна на ВДНГ. Тут є ковзанка, багато цікавих локацій для фото, фудкорти з гарячими напоями та їжею.















Де зустріти Новий рік 2021 у Києві – добірка локацій та закладів / 4 фотографии

Osocor Winter Residence

Osocor Winter Residence – це зимова країна за мотивами фільмів про Гаррі Поттера. Тут можна покататися на ковзанах під різдвяну музику, а після цього скушувати фірмові страви у місцевому ресторані. У новорічну ніч тут влаштують гуляння просто неба за участю ведучого та концерту відомої зірки.

Топ-5 ресторанів у Києві, де зустріти Новий рік 2021

Very Well Cafe

Мережа кафе, де представлена кухня різних країн, однак найбільше в меню переважають італійські страви.

Ціни:

Салат Цезар – 135 грн;

Салат Олів’є з копченою куркою або слабосоленим лососем – 99/125 грн;

Паста Карбонара – 129 грн;

Піца Маргарита – 125 грн;

Качина ніжка з картопляним пюре, блакитним сиром та вишневим соусом – 169 грн;

Мідії запечені з вершковим соусом та сиром Пармезан – 218 грн.

Моменти

Затишне кафе з сімейною атмосферою і стравами української та європейської кухні.

Ціни:

Грецький салат – 115 грн;

Салат Олів’є з мідіями на подушці з горохового пюре – 132 грн;

Паста Болоньєзе – 142 грн;

Піца Цезар – 167 грн;

Пательня з морепродуктами у вершково-винному соусі – 279 грн.







Де зустріти Новий рік 2021 у Києві – добірка локацій та закладів / 2 фотографии

Ой, мамо, це було в Тбілісі

Мережа ресторанів традиційної грузинської кухні.

Ціни:

Сонце у тарілці (хачапурі по-аджарськи) – 128 грн;

Шашлик з телятини – 100 г/100 грн;

Хінкалі з міксом свинини та яловичини – 72 грн (4 шт);

Салат з телячим язиком – 105 грн;

Чашушулі (тушкована телятина з томатами і цибулею) – 126 грн.

Ватра

Заклад харчування європейської кухні з акцентом на м’ясні страви.

Ціни:

Салат з тигровими креветками, авокадо та апельсиново-гірчичним соусом – 159 грн;

Філе-міньйон – 339 грн;

Свинячі реберця BBQ – 189 грн;

Surf &Turf бургер з подвійною котлетою з мармурової яловичини та тигровими креветками з картоплею фрі – 158 грн;

Слабосолений оселедець – 99 грн.

Канапа

Ресторан української кухні, де автентичні рецепти поєднуються з новітніми технологіями.

Ціни:

Холодець із м’яса кролика – 129 грн;

Салат із запеченого гарбуза, карамелізованої перловки, хурми, гарбузової пудри із трюфельно-помаранчевим соусом – 98 грн;

Вареники з яловичиною та свининою – 129 грн;

Шпундра (свиняча груднина, томлена в буряковому квасі) – 129 грн;

Язик з баношем та кефірним соусом – 198 грн.

Де зустріти Новий рік в Україні

Якщо ви хочете урізноманітнити святкування Нового року 2021, чудовою ідеєю буде вечеря з рідними або невелика подорож. В Україні є багато цікавих локацій, де можна яскраво провести час та зарядитися новорічним настроєм.

Факти ICTV підготували добірку цікавих ідей, де зустріти Новий рік 2021 в Україні.

Фото: ВДНГ, Ватра,Канапа, Ой, мамо, це було в Тбілісі, Моменти, Very Well Cafe, Pexels