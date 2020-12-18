Новорічний період – це магічний час, який хочеться проводити весело, цікаво та з рідними людьми. У новорічну ніч можна прогулятися атмосферними вулицями міста, зробити пам’ятні знімки біля ялинок, відвідати цікаві локації або потішити себе вечерею в закладі.
Факти ICTV підготували добірку варіантів, де зустріти Новий рік 2021 у Києві.
Прогулянка святковими локаціями
Новорічний маршрут
У Києві розробили новорічний маршрут довжиною 8 км, на якому розміщені головні святкові локації. Прогулявшись ним, можна побачити аж три ялинки – головну новорічну ялинку на Софійвській площі, ялинку міста на Арці дружби народів та ялинку Подолу на Контрактовій площі.
ВДНГ
На території Національного комплексу Експоцентр України діє парк-фестиваль Зимова країна на ВДНГ. Тут є ковзанка, багато цікавих локацій для фото, фудкорти з гарячими напоями та їжею.
Osocor Winter Residence
Osocor Winter Residence – це зимова країна за мотивами фільмів про Гаррі Поттера. Тут можна покататися на ковзанах під різдвяну музику, а після цього скушувати фірмові страви у місцевому ресторані. У новорічну ніч тут влаштують гуляння просто неба за участю ведучого та концерту відомої зірки.Читайте: Що можна і чого не можна робити на Новий рік 2021 Новорічні мультфільми 2021: список найкращих Привітання з Новим роком 2021 у прозі
Топ-5 ресторанів у Києві, де зустріти Новий рік 2021
Very Well Cafe
Мережа кафе, де представлена кухня різних країн, однак найбільше в меню переважають італійські страви.
Ціни:
- Салат Цезар – 135 грн;
- Салат Олів’є з копченою куркою або слабосоленим лососем – 99/125 грн;
- Паста Карбонара – 129 грн;
- Піца Маргарита – 125 грн;
- Качина ніжка з картопляним пюре, блакитним сиром та вишневим соусом – 169 грн;
- Мідії запечені з вершковим соусом та сиром Пармезан – 218 грн.
Моменти
Затишне кафе з сімейною атмосферою і стравами української та європейської кухні.
Ціни:
- Грецький салат – 115 грн;
- Салат Олів’є з мідіями на подушці з горохового пюре – 132 грн;
- Паста Болоньєзе – 142 грн;
- Піца Цезар – 167 грн;
- Пательня з морепродуктами у вершково-винному соусі – 279 грн.
Ой, мамо, це було в Тбілісі
Мережа ресторанів традиційної грузинської кухні.
Ціни:
- Сонце у тарілці (хачапурі по-аджарськи) – 128 грн;
- Шашлик з телятини – 100 г/100 грн;
- Хінкалі з міксом свинини та яловичини – 72 грн (4 шт);
- Салат з телячим язиком – 105 грн;
- Чашушулі (тушкована телятина з томатами і цибулею) – 126 грн.
Ватра
Заклад харчування європейської кухні з акцентом на м’ясні страви.
Ціни:
- Салат з тигровими креветками, авокадо та апельсиново-гірчичним соусом – 159 грн;
- Філе-міньйон – 339 грн;
- Свинячі реберця BBQ – 189 грн;
- Surf &Turf бургер з подвійною котлетою з мармурової яловичини та тигровими креветками з картоплею фрі – 158 грн;
- Слабосолений оселедець – 99 грн.
Канапа
Ресторан української кухні, де автентичні рецепти поєднуються з новітніми технологіями.
Ціни:
- Холодець із м’яса кролика – 129 грн;
- Салат із запеченого гарбуза, карамелізованої перловки, хурми, гарбузової пудри із трюфельно-помаранчевим соусом – 98 грн;
- Вареники з яловичиною та свининою – 129 грн;
- Шпундра (свиняча груднина, томлена в буряковому квасі) – 129 грн;
- Язик з баношем та кефірним соусом – 198 грн.
Де зустріти Новий рік в Україні
Якщо ви хочете урізноманітнити святкування Нового року 2021, чудовою ідеєю буде вечеря з рідними або невелика подорож. В Україні є багато цікавих локацій, де можна яскраво провести час та зарядитися новорічним настроєм.
Факти ICTV підготували добірку цікавих ідей, де зустріти Новий рік 2021 в Україні.
Фото: ВДНГ, Ватра,Канапа, Ой, мамо, це було в Тбілісі, Моменти, Very Well Cafe, Pexels