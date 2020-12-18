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Факти / Lifestyle
Оксана Доротюк |

День святого Миколая – привітання у листівках і гіфках

День святого Миколая в Україні відзначають 19 грудня. У 2020 році це свято припадає на суботу.

Цього дня Святий Миколай приносить дітям подарунки, які ховає під подушкою. Вважається, що він опікується воїнами, водіями і тими, хто подорожує, допомагає бідним у скруті та є покровителем дітей, студентів, моряків, торговців і лучників.

Саме свято Святого Миколая відкриває різдвяні та новорічні урочистості. Тому 19 грудня в багатьох містах України запалюють новорічну ялинку.

Читайте: День святого Миколая 2020: історія і традиції свята

Факти ICTV підготували привітання до Дня святого Миколая у листівках та анімації.

Привітання в листівках:

День святого Миколая в Україні: привітання у листівках і гіфках

День святого Миколая в Україні: привітання у листівках і гіфках

День святого Миколая в Україні: привітання у листівках і гіфках

День святого Миколая в Україні: привітання у листівках і гіфках

День святого Миколая в Україні: привітання у листівках і гіфках

Привітання в анімації:

День святого Миколая в Україні: привітання у листівках і гіфках

День святого Миколая в Україні: привітання у листівках і гіфках

День святого Миколая в Україні: привітання у листівках і гіфках

День святого Миколая в Україні: привітання у листівках і гіфках

Календар церковних свят на грудень

У календарі церковних свят на грудень 2020 загалом є 31 визначна дата. Найважливіші свята – День святого Миколая (19 грудня) та Різдво (25 грудня).

Окрім того, у грудні православні християни дотримуються Різдвяного посту, який є одним із найбільших та найсуворіших. Він розпочинається 28 листопада 2020 року, а закінчується 6 січня 2021 року.

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