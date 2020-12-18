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Факти / Lifestyle
Віталій Плахта |

Dota 2 отримала оновлення, яке включає нового персонажа Hoodwink

Valve змінила ім’я персонажа Outworld Devourer в Dota 2 після оновлення гри. Також додано нового героя Hoodwink.

Після виходу нового патча він перетворився на Outworld Destroyer. Подібне ім’я він носив у першій Доті – там його звали Obsidian Destroyer, а серед геймерів його досі називають просто Дестроєром або OD.

Розробники також видалили 15 предметів з Dota 2. З гри прибрали 14 нейтральних артефактів, а також один звичайний – Ring of Tarrasque.

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Новий персонаж Hoodwink у Dota 2

Valve випустила новий патч 7.28 для популярної відеогри Dota 2 – Туманний гай (Mistwoods) у четвер, 17 грудня.

В оновлення було додано нового персонажа Hoodwink, появу якого команда Valve анонсувала раніше в цьому році.

– У нього величезний арбалет, але він все ще має можливість з легкістю бігати лісом. За Hoodwink майже неможливо встежити в бою. Загубіть його слід хоча б на мить, і він вискочить за вашою спиною – і ваша приголомшена туша вже безпорадно бовтається в одній із його сіток, – описують нового персонажа розробники.

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