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Оксана Доротюк |

Календар церковних свят на грудень 2020

Календар церковних свят на грудень 2020 налічує багато важливих дат. Зокрема, 4 грудня православні християни відзначатимуть дванадесяте свято – Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Також 19 грудня – Миколая Чудотворця. Цього дня Святий Миколай приносить дітям подарунки, які ховає під подушкою. Вважається, що він опікується воїнами, водіями і тими, хто подорожує, допомагає бідним у скруті та є покровителем дітей, студентів, моряків, торговців і лучників.

Окрім того, у грудні православні християни дотримуються Різдвяного посту, який є одним з найбільших та суворих. Він розпочинається 28 листопада 2020 року, а закінчується 6 січня 2021 року.

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25 грудня – Різдво. Цього дня католики святкують народження Ісуса Христа, який, за віруваннями християн, посланий Богом у світ для спасіння людства.

Список церковних свят у грудні 2020:

  • 1 грудня – мучеників Платона та Романа;
  • 2 грудня – пророка Авдія та мученика Варлаама;
  • 3 грудня – передсвято Введення у храм Пресвятої Богородиці, преподобного Григорія Декаполіта;
  • 4 грудня – Введення у храм Пресвятої Богородиці;
  • 5 грудня – апостола Филимона;
  • 6 грудня – святих Амфілохія та Григорія;
  • 7 грудня – великомучеників Катерини та Меркурія;
  • 8 грудня – віддання свята Введення у храм Пресвятої Богородиці, священномучеників Климента і Петра;
  • 9 грудня – преподобного Аліпія;
  • 10 грудня – великомученика Іакова Персянина, преподобних Палладія та Романа;
  • 11 грудня – преподобномученика Стефана Нового;
  • 12 грудня – мучеників Парамона та Філумена;
  • 13 грудня – апостола Андрія Первозванного;
  • 14 грудня – пророка Наума;
  • 15 грудня – пророка Аввакума, преподобних Іоанна, Іраклемона, Андрія, Феофіла;
  • 16 грудня – пророка Софонії, преподобних Феодула Цареградського та Іоанна;
  • 17 грудня – великомучениці Варвари і мучениці Іуліанії;
  • 18 грудня – преподобного Сави Освяченого;
  • 19 грудня – святителя Миколая Чудотворця;
  • 20 грудня – святого Амвросія, преподобного Антонія Сийського;
  • 21 грудня – преподобного Кирила Челмогорського;
  • 22 грудня – зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, пророка Анни;
  • 23 грудня – мучеників Міни, Єрмогена і Євграфа;
  • 24 грудня – преподобного Даниїла Стовпника;
  • 25 грудня – католицьке Різдво, святого Спиридона Триміфунтського;
  • 26 грудня – мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія і Ореста;
  • 27 грудня – мучеників Фірса, Левкія, Філімона, Аполлонія, Аріана і Каллініка;
  • 28 грудня – преподобного Павла Латрийського;
  • 29 грудня – преподобної Софії;
  • 30 грудня – пророка Даниїла;
  • 31 грудня – мученика Севастіана.

Календар свят на 2020 рік

Ключовим у церковному календарі на 2020 рік традиційно є Світле Христове Воскресіння (Великдень), від якого залежать дати дванадесятих перехідних свят – Входу Господнього в Єрусалим, Вознесіння та Дня Святої Трійці.

Є ще дванадесяті неперехідні та великі православні свята, присвячені подіям із життя Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та інших шанованих святих, зі сталими датами.

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