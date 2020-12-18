День Святого Миколая відзначають щороку 19 грудня. Католики святкують 6 грудня.

У 2020 році це свято припадає на вихідний день – суботу. В Україні День Святого Миколая не відзначається на державному рівні, тому офіційного вихідного українці не матимуть.

Читайте: Лист Святому Миколаю: як правильно написати

Микола Чудотворець вважається покровителем усіх знедолених, дітей та мандрівників. Тому у ніч на 19 грудня дорослі вітають малечу та дарують їм подарунки під подушку.

За легендою, вночі напередодні свята їх підкладає дітям сам Святий Миколай. Але не всім, а лише слухняним і добрим. Діти вірять у дива і намагаються добре себе поводити, щоб не залишитися без сюрпризу.

2021 рік кого за східним календарем

2021 рік за східним календарем буде роком білого металевого Бика.

Бик – переможний покровитель. Від нього варто очікувати відповідних вчинків: переможних і дієвих рішень.

Рік білого металевого Бика триватиме з 12 лютого 2021 року до 30 січня наступного року.