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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Подарунки на Новий рік 2021 дружині

Зима – час для домашнього затишку та новорічної біганини. У святковій метушні багато людей ходять по магазинах та підбирають подарунки близьким людям. Однією з них є дружина – скромний путівник та обережний радник в життєвих негараздах.

У Новий рік збуваються найпотаємніші мрії. Тому новорічна ніч – ідеальний час для того, щоб стати справжнім чарівником в очах коханої жінки.

Підібрати найпривабливіший подарунок для благовірної, який її точно порадує – завдання не з легких. Але Факти ICTV з радістю поспішають допомогти – читайте добірку подарунків дружині на Новий рік.

Корисний подарунок дружині на Новий рік

Найчастіше дівчата прагнуть до здорового способу життя – дотримуються корисного харчування або займаються фітнесом. Спортивний інвентар на подарунок буде дуже корисним та доречним.

Якщо ваша дружина посилено працює, то варто розглянути м’ячик-антистрес, який допоможе відволіктися від негативних думок.

Можна вибрати річ, яка підкреслить індивідуальність коханої. Брендовий стильний аксесуар прекрасно впишеться в модний образ. Він стане безцінним, а якщо ще й практичним – можна вважати, що святковий сюрприз вдався.

Оригінальний подарунок дружині на Новий рік

  • парфум із запахом винограду;
  • косметику улюбленого бренду;
  • сертифікат в магазин косметики або одягу;
  • майстер-клас з гончарства;
  • флешка або навушники з індивідуальним зображенням;
  • новий смартфон або планшет;
  • сертифікат на похід в салон;
  • “розумні” ваги або абонемент в спортзал;
  • затишний м’який плед з новорічним зображенням;
  • акварельний портрет ручної роботи;
  • квитки на улюблену виставу в театр;
  • тур в колоритну Ірландію;
  • поїздка в історичне місце;
  • романтична вечеря в ресторані;
  • сертифікат на шопінг зі стилістом;
  • прогулянка на ретро-автомобілі або старовинному екіпажі;
  • похід в спа;
  • фотосесія в новорічній тематиці;
  • відвідування справжнього святкового балу;
  • майстер-клас з танців або заняття зі стретчінгу;
  • похід в зоопарк;
  • плавання з дельфінами;
  • політ на повітряній кулі;
  • катання на лижах під наглядом тренера;
  • вечір джазу для двох;
  • квитки на ігровий квест;
  • запис пісні або віршів, створених особисто;
  • підставка для смартфона;
  • ювелірні або керамічні вироби;
  • кімнатний фонтан;
  • набір келихів або чашок;
  • новорічні декорації або інші святкові дрібнички.

Придумати незвичайний сюрприз дружині на Новий рік не так легко, як здається. Однак у вас все вийде. Пам’ятайте, що ваша любов та дбайливе ставлення – найкращі подарунки.

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