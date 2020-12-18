Щороку 19 грудня українці відзначають День святого Миколая. Це свято з нетерпінням чекають як діти, так і дорослі.

Із сивої давнини християни молилися в цей день і просили у святого Миколая допомоги, захисту від бід, а дівчата ворожили на судженого.

Прикмети на День Святого Миколая

За народним повір’ям у ніч на 19 грудня з небес на землю спускається Микола Чудотворець та допомагає всім скривдженим, бідним і знедоленим.

Вважається, що з настанням дня Миколая розпочинається справжня зима. Також цей день – останній, коли можна роздати всі борги. Якщо цього не зробити, то в прийдешньому році сім’я бідуватиме.

Якщо до дня Миколая з’явився іній – наступного року вдасться зібрати багатий урожай. Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай в наступному році.

Якщо ж сніг з дороги до Ніколина дня замітає, то шляхам і не стояти.

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Ворожіння на День Святого Миколая

Щоб дізнатися ім’я свого нареченого, дівчата беруть кілька смуг берести, пишуть на них улюблені чоловічі імена, скручують ці листи, ретельно перемішують і поміщають у подушку. Вранці в День Святого Миколая, одразу після пробудження, вони витягують одну записку, на якій записано ім’я судженого.

Також незаміжні дівчата в День Святого Миколая відривають невелику гілочку вишневого дерева та ставлять її у вазу з водою. Якщо до весни з’явилися квіти – весілля не за горами.

Якщо ж дівчата хочуть дізнатися, чи бути весіллю в прийдешньому році, в День Святого Миколая вони беруть обручку в щасливої заміжньої подруги або родички, підвішують її на своїй волосинці та тримають над склянкою з водою.

Згідно з повір’ям, якщо обручка почне повільно обертатися і вдаряється об посудину – ще рік сидіти в дівках. А якщо обручка швидко крутиться і при цьому не торкається країв склянки, дівчина може чекати швидкого сватання.

День святого Миколая відкриває низку новорічних та різдвяних свят. Про історію свята та головні традиції читайте у матеріалі.