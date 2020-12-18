18 грудня в Україні відзначають Савин день.

Факти ICTV підготували матеріал про історію свята, традиції, а також найкращі привітання в СМС і картинках.

Історія свята Савин день

У цей день вшановують пам’ять преподобного Сави. Діяч народився у V столітті у Каппадокії. У 17 років він став ченцем.

Близько 10 років провів у монастирі, де щиро молився і постив. За переказами, за це був нагороджений даром творити дива – він міг зцілювати хворих.

Пізніше вирушив у Єрусалим. Там він прожив самітником у печері п’ять років. З часом біля нього зібралися прихильники, які переймали його вчення.

Після смерті був зарахований до лику преподобних.

У народі Савин день пов’язували з приходом справжньої морозної зими. Предки помічали, що цього дня річки покриваються кригою, а дороги – снігом. Вони говорили, що Сава продовжує роботу Варвари, день пам’яті якої святкується днем раніше – 17 грудня.

Через це існувала приказка: Варвара мостить, Сава цвяхи гострить, Микола прибиває. Також на цей день існували прикмети і заборони.

Прикмети на Савин день

Дрова у печі тріщать – погода буде морозною.

Дим стовпом – до морозу.

Дим стелиться землею – до снігопаду.

Чого не можна робити у Савин день

У цю дату не можна було працювати, пращури вважали, що краще присвятити цей день молитві, походу до церкви.

Не можна було лаятися, сваритися, це могло накликати біду на сім’ю.

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Прислів’я та приказки

Варвара ночі урвала, а Сава став день доточувати.

Варвара мостить, Сава цвяхи гострить, Микола прибиває.

Прийшла пора і савити, і варварити, і кужіль прясти.

Привітання з Савиним днем ​​у СМС

***

У Савин день будь щасливим,

Вік не знати тобі біди.

Будь здоровим і успішним,

І душею молодим.

***

Нехай Сава преподобний

Пошле здоров’я багато.

Життя тобі довгого,

Кожен день – як свято.

***

Сава річки всі скував,

Дороги вистелив білим.

Молюся, щоб удачу він тобі послав.

Будь завжди щасливим!

Привітання з Савиним днем ​​у листівках

Свята у грудні 2020 року

Крім Савиного дня, у грудні українці святкуватимуть День Святого Миколая.

Він випадає на 19 число.

Повний календар церковних свят на грудень 2020 року дивіться на Фактах ICTV.