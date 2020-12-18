18 грудня в Україні відзначають Савин день.
Факти ICTV підготували матеріал про історію свята, традиції, а також найкращі привітання в СМС і картинках.
Історія свята Савин день
У цей день вшановують пам’ять преподобного Сави. Діяч народився у V столітті у Каппадокії. У 17 років він став ченцем.
Близько 10 років провів у монастирі, де щиро молився і постив. За переказами, за це був нагороджений даром творити дива – він міг зцілювати хворих.
Пізніше вирушив у Єрусалим. Там він прожив самітником у печері п’ять років. З часом біля нього зібралися прихильники, які переймали його вчення.
Після смерті був зарахований до лику преподобних.
У народі Савин день пов’язували з приходом справжньої морозної зими. Предки помічали, що цього дня річки покриваються кригою, а дороги – снігом. Вони говорили, що Сава продовжує роботу Варвари, день пам’яті якої святкується днем раніше – 17 грудня.
Через це існувала приказка: Варвара мостить, Сава цвяхи гострить, Микола прибиває. Також на цей день існували прикмети і заборони.
Прикмети на Савин день
- Дрова у печі тріщать – погода буде морозною.
- Дим стовпом – до морозу.
- Дим стелиться землею – до снігопаду.
Чого не можна робити у Савин день
- У цю дату не можна було працювати, пращури вважали, що краще присвятити цей день молитві, походу до церкви.
- Не можна було лаятися, сваритися, це могло накликати біду на сім’ю.
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Прислів’я та приказки
- Варвара ночі урвала, а Сава став день доточувати.
- Варвара мостить, Сава цвяхи гострить, Микола прибиває.
- Прийшла пора і савити, і варварити, і кужіль прясти.
Привітання з Савиним днем у СМС
***
У Савин день будь щасливим,
Вік не знати тобі біди.
Будь здоровим і успішним,
І душею молодим.
***
Нехай Сава преподобний
Пошле здоров’я багато.
Життя тобі довгого,
Кожен день – як свято.
***
Сава річки всі скував,
Дороги вистелив білим.
Молюся, щоб удачу він тобі послав.
Будь завжди щасливим!
Привітання з Савиним днем у листівках
Свята у грудні 2020 року
Крім Савиного дня, у грудні українці святкуватимуть День Святого Миколая.
Він випадає на 19 число.
Повний календар церковних свят на грудень 2020 року дивіться на Фактах ICTV.