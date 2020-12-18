18 грудня православна церква вшановує пам’ять преподобного Сави Освяченого. За народним календарем – Савин день. Також в світі відзначають Міжнародний день мігранта.
Саву вважали продовжувачем робіт, розпочатих напередодні Варварою. Це стосувалося морозів, які посилюються з кожним днем. Протягом століть народ помітив, що за три дні (починаючи з Варвари 17 грудня і закінчуючи днем Миколая 19 грудня), морози все міцніше і міцніше стають.
День ангела сьогодні відзначають люди з такими іменами: Геннадій, Захар, Ілля, Сергій.
Прикмети на 18 грудня
- Не варто планувати важливих справ – з роботою ладу не буде;
- Не можна лаятися, якщо у тебе є кінь, працювати теж не дозволялося;
- Не рекомендувалося в цей день мити голову вагітним жінкам, бо, вважали, у дитини буде погана пам’ять;
- Потрібно було молитися, вести себе добре, щоб преподобний не образився;
- У печі поліна тріщать – буде холодно;
- Червоний вогонь в печі – чекай на холоднечу;
- Дим волоком – буде негода;
- Хто в цей день посватається, шлюб того буде щасливим;
- Білки в морозну погоду залишають свої гнізда і з дерев спускаються – чекай відлиги;
- Пухкий сніг став трохи танути з прорізами – чекай потепління в найближчі дні;
- Не можна було свритися в Савин день, бо трапиться нещастя із конем.
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Що не можна робити 18 грудня
- Не можна сваритися, конфліктувати, провокувати скандали.
- Не варто виконувати “брудну” домашню роботу, також рекомендується відкласти на інший день працю у дворі.
- Строго заборонялося працювати тим людям, в господарстві яких був кінь. Вважалося, що це могло б нашкодити здоров’ю домашніх тварин.
- Не варто використовувати нецензурну лексику і лаятися. Такі слова притягували до хати нещастя.
Календар церковних свят на грудень 2020
Перший місяць зими має чимало важливих дат. Найочікуваніша – 19 грудня, коли святкують День Миколая Чудотворця.
Дивіться календар церковних свят на грудень 2020, щоб не пропустити важливої дати.