Календар церковних свят на січень налічує багато важливих дат. Зокрема, 6 січня — Святвечір, який продовжує цикл новорічно-різдвяних свят. 7 січня віряни відзначають Різдво Христове.

14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє, або Богоявлення.

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Факти ICTV підготували календар церковних свят на січень 2021 року.

1 січня — праведного Іллі Муромця, Печерського;

2 січня — праведника Іоанна Кронштадського, чудотворця; преподобного Ігнатія, архімандрита Печерського;

3 січня — мучениці Юліанії;

4 січня — великомучениці Анастасії Узорішительниці;

5 січня — священномученика Василія, пресвітера; мучеників Макарія та Івана;

6 січня — Святвечір;

7 січня — Різдво Христове;

8 січня — Собор Пресвятої Богородиці;

9 січня — апостола Стефана, первомученика і архідиякона;

10 січня — мучеників 20 тисяч нікомидійських;

11 січня — 14 тисяч немовлят, від Ірода убієнних;

12 січня — святителя Макарія;

13 січня — віддання свята Різдва Христового;

14 січня — Обрізання Господнє; святителя Василія Великого;

15 січня — передсвято Богоявлення; кончина Серафима Саровського;

16 січня — пророка Малахії;

17 січня — собор 70 апостолів;

18 січня — надвечір’я Богоявлення, Водохресний святвечір;

19 січня — Хрещення Господнє;

20 січня — віддання свята Богоявлення; собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна;

21 січня — преподобного Григорія, чудотворця Печерського;

22 січня — святителя Пилипа;

23 січня — святителя Феофана Затворника;

24 січня — преподобного Феодосія Великого;

25 січня — мучениці Татіани;

26 січня — мучеників Єрмила і Стратоніка;

27 січня — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії;

28 січня — преподобних Павла Фівейського та Іоанна Кущника;

29 січня — блаженного Максима;

30 січня — преподобного Антонія Великого;

31 січня — преподобних Кирила і Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького.

Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня. Повний календар церковних свят на 2021 рік читайте у матеріалі.