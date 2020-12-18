Святкові традиції на День святого Миколая – чудовий спосіб створити спогади про свято в нинішньому році.

У День святого Миколая, який святкується в Україні 19 грудня, діти шукають подарунки під подушкою або у взутті.

Однак – це не єдина традиція. У народі вірили, що загадані у цей день бажання обов’язково збудуться.

Навчимо вас, як правильно загадувати бажання на День святого Миколая через молитву.

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Молитва за дітей

Боже, ми молимося, щоб через

заступництво святого Миколая

Ви направлятимете та захищатимете наших дітей.

Бережіть їх від усякого зла

і допоможіть їм вирости

люблячими учнями Ісуса у ваших очах.

Дайте їм сили завжди дозрівати

у глибшу віру в Бога,

і зберегти живу радість у творінні.

Через Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь.

Читайте: Привітання з Днем Святого Миколая у листівках

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Молитва про святого Миколая

Люблячи Бога, ми дякуємо Вам за

приклад святого Миколая,

хто нагодував голодних,

приніс надію ув’язненому,

дав розраду загубленим,

і вчив правді всіх.

Нехай ми намагатимемося наслідувати його,

поставивши Бога на перше місце у всьому, що ми робимо.

Дай нам мужності, любові та сили

святого Миколая, щоб, як і він,

ми могли служити Вам через любов.

Амінь.

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Молитва до святого Миколая

Святий Миколаю, вірний учню Ісуса Христа, молися за нас.

Святий Миколаю, прикладе християнської любові, молися за нас.

Святий Миколаю, захиснику бідних і нужденних, молися за нас.

Святий Миколаю, покровителю сиріт та вдів, молися за нас.

Святий Миколаю, захиснику тих, хто плаває морем, молися за нас.

Святий Миколаю, захиснику правдивої віри, молися за нас.

Святий Миколай, покровителю дітей усього світу, молися за нас.

Святий Миколаю, таємний дарувальнику, молися за нас.

Святий Миколаю, наш друг на Небі, молися за нас.

Амінь.

До слова, Факти ICTV зібрали для вас найпопулярніші та найцікавіші ворожіння на день Святого Миколая.