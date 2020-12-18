Як правильно заповнити поштовий конверт по Україні

Іноді доводиться відправляти офлайн дружні листи, важливі документи або іншу інформацію. У цей час часто виникають запитання щодо коректного підписування поштового конверта.

Ця інформація допоможе тим, хто взагалі не має уявлення про те, як це робити. Здавалося б, таке легке завдання. Однак, як засвідчує практика, працівники пошти часто стикаються з тим, що користувачі не знають правил написання даних чи інших нюансів. Утім, завжди корисно знати основні вимоги для відправлення листів. Як правильно заповнити поштовий конверт з України – читайте в матеріалі Фактів ICTV.