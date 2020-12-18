Як правильно заповнити поштовий конверт по Україні

Крок 1. Виберіть правильний колір чорнила ручки
Конверт можна підписати чорнилом майже всіх відтінків. Однак заборонено використовувати червоний, жовтий і зелений кольори. Їх дуже легко запам’ятати – “світлофором” підписувати не можна.
Крок 2. Дізнайтеся повну адресу
За жодних умов не можна скорочувати адресу відправлення або зазначати лише абревіатуру компанії. Наприклад, Майдан Незалежності, 2 не можна підписувати вулицею Незалежності або Майданом – тільки повне найменування місця розташування.
Також не можна писати замість адреси, наприклад, назву торговельного центру – слід зазначати саме адресу, за якою він розташований.
Крок 3. Напишіть адресу відправника та одержувача
Місцеперебування відправника слід записувати в лівому верхньому кутку листа, а одержувача – в правому нижньому. Вирівнювати текст необхідно за лівим краєм.
Крок 4. Зазначайте коректні дані
Спершу потрібно написати повністю прізвище, ім’я та по батькові. Потім вказати точну адресу з номером будинку або квартири. Їх не можна писати через дріб. Після цього додаєте назву населеного пункту (міста, села чи селища міського типу), район (якщо є).
Потім заповнюєте назву області. Можна не зазначати на конверті Україну, якщо відправляєте листа в межах цієї країни. Однак якщо одержувач перебуває за кордоном, варто зазначити, в яку саме країну має прийти лист. Загальні правила написання стосуються заповнення як відправника, так і одержувача.
Крок 5. Напишіть поштовий індекс адресанта та адресата
Після всіх виконаних маніпуляцій потрібно написати внизу листа поштовий індекс. Оскільки для нього на конверті передбачено спеціальні квадратики, то, звісно, потрібно заповнити індекс саме там.
Крок 6. Заповніть конверт потрібною мовою
Адресу доправлення поштового конверта Україною можна написати як українською, так і російською мовою. Якщо лист відправляють за кордон, слід зазначити місце перебування адресата офіційною мовою країни одержувача. На пошті дозволяють писати адресу латинськими літерами.
Водночас країну доправлення потрібно зазначити додатково на конверті і українською або російською мовою з тієї причини, що працівники пошти через незнання мови можуть випадково доставити важливий конверт не туди.