День Святого Миколая традиційно відзначають 19 грудня, цьогоріч це субота. Подарунки прийнято вручати у ніч на 19 число або вранці.

День Святого Миколая – це улюблене свято дітей, адже саме воно приносить відчуття новорічних див та магії у реальному житті.

Не забудьте зробити приємне своїм рідним та друзям та привітайте їх зворушливими словами та листівками до Дня Святого Миколая.

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Від щирого серця вітаю всіх з Днем Святого Миколая! Нехай це свято вселить в нас любов і надихне на добрі справи і милосердя, нехай подарує нам віру у виконання наших найзаповітніших бажань! Нехай прийде в кожен дім Господь і наповнить наші серця радістю за молитвами Святого Миколая!

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Святий Миколай прославився своєю добротою і готовністю допомогти кожному, хто потребує. Нехай же і тебе він не обійде своєю добротою і допомогою. Нехай супроводжує він тебе сьогодні і весь наступний рік, не залишаючи без допомоги!

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Вітаю з днем Святого Миколая! Бажаю сонячного настрою, прекрасного самопочуття, багато дзвінкого і радісного сміху. Нехай здійсняться всі бажання і виправдовуються надії! Радості, любові, щастя і довгоочікуваних солодощів під подушкою!

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Гадання на свято

Традиції на День Святого Миколая дуже різноманітні, хоча деякі з них уже давно забуті. Наприклад, традиція найстарших господарів у селі збиратися і варити спеціальне пшеничне пиво, яким пригощали всіх односельчан.

Звісно, головними звичаями було випікання пряників миколайчиків і ворожіння. Факти ICTV зібрали для вас найпопулярніші та найцікавіші ворожіння на день Святого Миколая.