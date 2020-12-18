Відповідно до прогнозів астрологів, зростаючий місяць в січні 2021 року настане в середині місяця та триватиме ледь не до кінця.

14 грудня можна буде спостерігати зростаючий місяць, у такій фазі світило буде до 27 січня включно. Однак 21 січня стане винятком – у цей день місяць буде у фазі першої чверті.

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Про зростаючий місяць у січні 2021 року важливо знати тим, хто любить будувати плани. У цей період енергія людей примножується – це сприятливий час для нових починань, важливих рішень та покращення фінансового становища.

Також під час зростаючого місяця рекомендують стригти волосся – так воно буде швидше відростати. Однак не варто позичати гроші та сідати на дієти – у цей період складно від чогось відмовитися.

Магнітні бурі у 2021 році

Магнітні бурі – це період, який негативно впливає на людей. Під час магнітних бур у багатьох спостерігається погіршення самопочуття, особливо страждають вагітні жінки та люди похилого віку.

Дивіться календар магнітних бур на 2021 рік, щоб підготуватися до можливих змін.