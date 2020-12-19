День адвоката 2020: привітання у листівках і прозі

День адвоката в Україні відзначають щорічно 19 грудня.

Свято було встановлене у 2002 році указом президента країни №1121/2002.

Слово advocare латинське і перекладається як запрошений. За часів Стародавнього Риму так називали родичів, які супроводжували позивача до суду. Вони могли його підтримувати, а також за необхідності давати поради. Згодом так почали називати людей, які допомагали позивачеві вести судовий процес, збирати документи і шукати способи захисту.

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У наш час адвокати – це люди, які надають юридичну допомогу фізичним та юридичним особам, а за необхідності представляють їх інтереси у суді.

Не обділіть своєю увагою людей, які присвятили життя цій складній професії. Для цього Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем адвоката у листівках і прозі.

Вітаю всіх правозахисників з Днем української адвокатури! Бажаю великого потенціалу, міцної хватки, розсудливості та холодного серця. Нехай насиченою і повною буде ваша трудова діяльність. Здоров’я вам, розвитку, професійного зростання, перемог і задоволення!

Вітаю з Днем української адвокатури і щиро бажаю, щоб у будь-якій справі вдавалося виявляти впевненість і наполегливість, щоб кожен день приносив безперечну перемогу і справжній успіх, щоб життя було сповнене великих можливостей та перспективних ідей.

У День адвоката я хочу сказати величезне спасибі тим служителям закону, які чудово знають, як за допомогою цього закону захистити своїх клієнтів від тисячі бід! Я бажаю вам довгих років, професійних успіхів і міцного здоров’я!

Адвокат – серйозна і копітка робота. Це скоріше стиль життя, ніж звичайна професія. Тому бажаю тобі непохитності духу, віртуозності мислення, доброчесності! Нехай твої аргументи будуть залізними, слова – щирими, наміри – добрими! Удачі, везіння, щастя!

Календар церковних свят на грудень 2020

Перший місяць зими має чимало важливих дат. Найочікуваніша – 19 грудня, коли святкують День Миколая Чудотворця.

Дивіться календар церковних свят на грудень 2020, щоб не пропустити важливої дати.