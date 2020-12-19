День адвокатури в Україні: привітання у прозі, СМС та листівках

День адвокатури в Україні відзначають 19 грудня. Цьогоріч він припадає на суботу.

Це професійне свято впровадили, згідно з указом президента України Леоніда Кучми №1121/2002, у 2002 році.

19 грудня обрали датою святкування Дня адвокатури в Україні, оскільки цього дня набув чинності закон про адвокатуру у 1992 році.

Згідно з документом, адвокатура є добровільним професійним громадським об’єднанням, яке покликане сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб.

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Факти ICTV найкращі привітання з Днем адвокатури у прозі, СМС та листівках.

Привітання у прозі:

З Днем адвокатури! Наснаги та терпіння у роботі. Нехай усі справи проходять з легкістю та завершуються успішно!

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З професійним святом! Бажаю, щоб кожна розпочата справа увінчувалась успіхом, невдачі оминали, а престиж та репутація зростали.

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З Днем адвокатури! Нехай професія ніколи не набридає, а кожна справа дарує наснагу та впевненість у власних силах. Бажаю, щоб щодня репутація зростала, а підкорених вершин ставало дедалі більше.

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Зі святом! Терпіння, здоров’я, віри та наснаги у житті. Хороших людей поруч, міцної сім’ї, значних перемог та професійного зростання!

Привітання у СМС:

Зі святом вітаю,

Любі адвокати.

Щоб були успішні,

Щасливі та багаті.

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Вітаю щиро, від душі,

Щоб усі ваші процеси

Виграшні були.

Впевнено йдіть до мети,

Не втрачайте віри.

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Ваша професія важлива,

Вона потрібна всім завжди.

Проблеми вирішить та суперечки,

Та різні труднощі пройти.

Привітання у листівках:

Календар свят на грудень

У календарі свят на грудень 2020 налічується багато професійних визначних дат.

Зокрема, 22 грудня українці святкуватимуть День енергетика та День працівника дипломатичної служби, 24 грудня – День працівників архівних установ, 29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та ЗСУ.