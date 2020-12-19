День адвокатури в Україні: привітання у прозі, СМС та листівках

День адвокатури в Україні відзначають 19 грудня. Цьогоріч він припадає на суботу.
Це професійне свято впровадили, згідно з указом президента України Леоніда Кучми №1121/2002, у 2002 році.
19 грудня обрали датою святкування Дня адвокатури в Україні, оскільки цього дня набув чинності закон про адвокатуру у 1992 році.
Згідно з документом, адвокатура є добровільним професійним громадським об’єднанням, яке покликане сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб.
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Факти ICTV найкращі привітання з Днем адвокатури у прозі, СМС та листівках.
Привітання у прозі:
З Днем адвокатури! Наснаги та терпіння у роботі. Нехай усі справи проходять з легкістю та завершуються успішно!
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З професійним святом! Бажаю, щоб кожна розпочата справа увінчувалась успіхом, невдачі оминали, а престиж та репутація зростали.
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З Днем адвокатури! Нехай професія ніколи не набридає, а кожна справа дарує наснагу та впевненість у власних силах. Бажаю, щоб щодня репутація зростала, а підкорених вершин ставало дедалі більше.
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Зі святом! Терпіння, здоров’я, віри та наснаги у житті. Хороших людей поруч, міцної сім’ї, значних перемог та професійного зростання!
Привітання у СМС:
Зі святом вітаю,
Любі адвокати.
Щоб були успішні,
Щасливі та багаті.
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Вітаю щиро, від душі,
Щоб усі ваші процеси
Виграшні були.
Впевнено йдіть до мети,
Не втрачайте віри.
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Ваша професія важлива,
Вона потрібна всім завжди.
Проблеми вирішить та суперечки,
Та різні труднощі пройти.
Привітання у листівках:
Календар свят на грудень
У календарі свят на грудень 2020 налічується багато професійних визначних дат.
Зокрема, 22 грудня українці святкуватимуть День енергетика та День працівника дипломатичної служби, 24 грудня – День працівників архівних установ, 29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та ЗСУ.