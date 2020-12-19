День святого Миколая в Україні: привітання у листівках

День святого Миколая українці відзначають 19 грудня. На цей день особливо чекають діти, оскільки для них Миколай Чудотворець залишає різноманітні подарунки під подушкою.

Дорослі, за давніми традиціями, вірили, що усі загадані бажання 19 грудня обов’язково здійсняться.

Окрім того, в День святого Миколая в українських містах запалюють новорічні ялинки, розпочинаються святкові ярмарки та фестивалі.

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Факти ICTV зібрали найкращі привітання у листівках з Днем святого Миколая в Україні.

Традиції до Дня святого Миколая

Традиції на День святого Миколая дуже різноманітні. Найгловніша – слухняні діти під подушкою знаходять подарунки, а непослухи можуть побачити там різки або вугіллячко.

В Україні існував звичай окропляти господарство святою водою. У свято також люди завжди просили про гарний урожай і про те, щоб Чудотворець вберіг від лиха, хвороб та негараздів.