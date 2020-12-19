19 грудня християни східного обряду святкують День святого Миколая Чудотворця, який відомий служінням Богу і добрими справами. Про ці добрі справи існують легенди у всіх християнських країнах. Так, одна з легенд розповідає, що святий Миколай воскресив моряка. Він покровитель моряків і мандрівників.

Ще він допомагав бідним, врятував від голоду місто Миру, таємно приносив гроші і подарунки.

Що не можна робити на День святого Миколая

Вже традиційно вважається, що зустрічати День Святого Миколая не можна з негативними думками – під заборону повинні потрапити нецензурна лексика, лихослів’я тощо – як і у більшість церковних свят.

Також 19 грудня не рекомендується брати в борг гроші або ж залишатися в боржниках до цього дня. Окрему увагу слід приділити чистоті в оселі, а також відмовитися від застосування ножиць. Це поширюється і на стрижку.

Важку і важливу роботу, якщо вона не є терміновою, рекомендують залишити на інший день.

Тим, хто постує, не варто забувати, що 19 грудня діє Великий різдвяний піст. Отже, потрібно подбати про стримане харчування.

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А рекомендують на День Святого Миколая, передусім – сходити до церкви. Там потрібно помолитися святому, попросивши у нього щастя, благословення чи успіху для своїх близьких. І, звичайно ж, рано вранці 19 грудня (або пізно ввечері 18-го) важливо не забути про подарунки для рідних та близьких.

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