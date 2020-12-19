День Святого Миколая – святкові привітання у картинках

День Святого Миколая традиційно дає початок зимовим святам. Саме на Миколая дарують перші подарунки і засвічують головну новорічну ялинку країни.

Вранці 19 грудня діти починають шукати під подушкою подарунки та солодощі. Дорослим також завжди приємно отримувати презент на свята.

Ми підготували святкові листівки, аби ви привітали своїх рідних та близьких з Днем Святого Миколая.

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День святого Миколая присвячений одному із найшанованіших святих у християнстві. Микола Чудотворець був римським священиком грецького походження. Він жив у III-IV століттях і здійснив багато чудес як за життя, так і після своєї смерті.

Про історію і традиції Дня святого Миколая, читайте в матеріалі Фактів ICTV.