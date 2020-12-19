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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День Святого Миколая: яке свято сьогодні, 19 грудня

19 грудня у світі відзначають Міжнародний день допомоги бідним за ініціативою ООН. Бідність – вимушена відсутність протягом тривалого періоду необхідних ресурсів для забезпечення задовільного способу життя.

В Україні 19 грудня відзначається професійне свято – День адвокатури. Дата була встановлена указом президента країни 2 грудня 2002 року.

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Віряни 19 грудня святкують один з найважливіших свят – День святителя Миколая Чудотворця. Він вважається покровителем мореплавців і мандрівників. Святий Миколай один з найбільш шанованих у православному світі.

Він жив в III-IV століттях і прославився як угодник Божий. Християни вірять, що він робить чудеса у відповідь на щирі молитви нужденних.

Іменини: Максим, Микола, Дарія.

Що не можно робити 19 грудня:

  • Не можна їсти м’ясо, яйця та інші продукти тваринного походження.
  • У День Святого Миколая не можна давати в борг.
  • У цей день не можна займатися ремонтом, шити та прати.

Календар церковних свят на грудень 2020

Перший місяць зими має чимало важливих дат. Найочікуваніша – 19 грудня, коли святкують День Миколая Чудотворця.

Дивіться календар церковних свят на грудень 2020, щоб не пропустити важливої дати.

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