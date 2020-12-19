День ангела Миколи святкують щороку 19 грудня, адже саме в цей день вшановують пам’ять святого Миколая Чудотворця.

Значення імені Микола

Ім’я Микола походить від двох давньогрецьких слів нікос – переможець і лаос – народ. Його значення можна перекласти як переможець народів.

Чоловіки з таким імене завжди виважені у своїх вчинках, мають спокійний і врівноважений характер. Вони працьовиті і зажди впевнені у тому, що роблять, тому легко досягають успіхів у будь-якій сфері. Але водночас усі Миколи милосердні і готові прийти на допомогу.

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Зазвичай, у Микол добрий характер. Вони енергійні, комунікабельні, веселі, оптимістичні, товариські, чесні та справедливі.

Факти ICTV зібрали кращі привітання з днем ангела Миколи у листівках.

Церковні свята у грудні

Попри те, що перший місяць зими добігає кінця, у календарі церковних свят на грудень 2020 все ж ще залишаються важливі дати. Так, 25 числа католики святкуватимуть Різдво.

Крім того, протягом усього місяця все ще триватиме Різдвяний піст.