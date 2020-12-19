Міжнародний день допомоги бідним: яке свято 19 грудня

Щороку 19 грудня у всіх країнах святкують Міжнародний день допомоги бідним, прийнятий Організацією Об’єднаних Націй у 1995 році.

ООН інтерпретує бідність як стан тривалої вимушеної відсутності необхідних ресурсів для забезпечення гарного способу життя.

Тому прийняли кілька міжнародних програм, головна мета яких – ліквідація бідності. Перші проекти діють з 2000 року, проте, число тих, хто живе за межею бідності поки не зменшується.

Світова економіка розвивається стрімкими темпами. Багато людей вже можуть похвалитися високим рівнем життя, проте бідність до сьогодні – одна з ключових проблем людства.

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Адже бідність – це не тільки нестача грошей, але і відсутність можливості хорошої освіти, гідної роботи, зручного житла та не менш важливої охорони здоров’я.

У багатьох країнах світу допомогу бідним, крім державних і міжнародних програм, здійснюють різні релігійні та благодійні громадські громади, а також приватні меценати.

19 грудня в Україні святкують День адвоката

День адвоката в Україні відзначають щорічно 19 грудня. Свято було встановлене у 2002 році указом президента країни №1121/2002.

Слово advocare латинське і перекладається як запрошений. За часів Стародавнього Риму так називали родичів, які супроводжували позивача до суду. Вони могли його підтримувати, а також за необхідності давати поради. Згодом так почали називати людей, які допомагали позивачеві вести судовий процес, збирати документи та шукати способи захисту.

Факти ICTV підготували добірку привітань з Днем адвоката в Україні.